Expedición internacional buscará respuestas sobre el cambio climático en el desierto de Atacama

El desierto de Atacama, conocido como el lugar más árido del planeta, podría guardar pistas sobre cómo el océano ha moldeado el clima del norte de Chile durante millones de años.

Ese es el objetivo de la nueva expedición científica internacional “Sonne”, que zarpará para estudiar la interacción entre el océano Pacífico y la costa chilena, con el fin de comprender mejor los patrones del cambio climático pasado y presente.

Según informó la Universidad de Santiago de Chile (Usach), el investigador Dr. Cyrus Karas, académico del Departamento de Ingeniería Geoespacial y Ambiental, participará en la misión como parte del equipo.

“Vamos a reconstruir las corrientes y temperaturas del agua, desde la superficie hasta el mar profundo. Un lugar clave será la zona donde desemboca el río Loa, ya que los sedimentos transportados al océano dependen directamente de la precipitación en el continente”, explicó el Dr. Karas.

El buque de investigación alemán Sonne, considerado uno de los más modernos del mundo, cuenta con 17 laboratorios a bordo y capacidad para 40 investigadores.

En esta misión colaboran expertos de Chile, Alemania, Estados Unidos y Reino Unido, bajo la coordinación del Instituto Alfred Wegener y la Universidad de Colonia.

Cabe destacar que, el trabajo del Dr. Karas, se enmarca en su línea de investigación sobre la reconstrucción del cambio climático del pasado, una tarea esencial para entender el calentamiento global.

“El tiempo en el barco es muy valioso y debe aprovecharse al máximo. Este tipo de proyectos requiere una cooperación científica internacional muy estrecha”, destacó el académico.