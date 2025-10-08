;

Adultos mayores chilenos cada vez más presentes en el ecosistema digital: ocho de cada 10 usan comunidades online

En muchos casos siguen activos laboralmente.

José Campillay

Gett Images

Gett Images / Jose Luis Raota

Continúan las actividades e informes en torno al Día Internacional de las Personas Mayores, conmemorado cada 1 de octubre por la ONU y nuevos datos revelan el creciente protagonismo digital de este grupo etario en Chile.

Según cifras de la plataforma BondUP, el 80% de las personas mayores forman parte de comunidades digitales donde participan activamente en actividades recreativas y sociales.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el país existen cerca de 2,8 millones de personas mayores, lo que equivale al 20% de la población.

Las proyecciones indican que para 2050 este segmento representará un 32%, consolidando a Chile como una nación cada vez más longeva.

Revisa también:

ADN

Sin embargo, los datos de BondUP muestran que esta generación está lejos de los estereotipos tradicionales.

“Como sociedad debemos romper el paradigma que se tiene de las personas mayores. Hoy en día, la industria del bienestar en personas mayores es uno de los motores de crecimiento más relevantes del mundo, la cual está transformando industrias, consumo y cultura”, afirmó Michelle Schnitzer, CEO de BondUP.

El estudio también evidencia una marcada diferencia por género: el 78% de los usuarios corresponde a mujeres, mientras que el 22% son hombres.

ADN

10'000 Hours

Además, la mitad de los integrantes de la comunidad digital de BondUP tiene entre 55 y 64 años, un grupo que en muchos casos sigue activo laboralmente y busca mantenerse conectado.

“Muchas de ellas aún están en lugares de trabajo y tienen la necesidad de conectar con otros y de mantenerse activos”, enfatizó Schnitzer.

Con un país enfrentando bajas tasas de natalidad y un envejecimiento sostenido de la población, los expertos coinciden en que los ámbitos laboral, social y económico deberán adaptarse a este nuevo escenario, donde las personas mayores ya no son simples observadoras, sino protagonistas de la transformación digital y social que vive Chile.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad