Adultos mayores chilenos cada vez más presentes en el ecosistema digital: ocho de cada 10 usan comunidades online

Continúan las actividades e informes en torno al Día Internacional de las Personas Mayores, conmemorado cada 1 de octubre por la ONU y nuevos datos revelan el creciente protagonismo digital de este grupo etario en Chile.

Según cifras de la plataforma BondUP, el 80% de las personas mayores forman parte de comunidades digitales donde participan activamente en actividades recreativas y sociales.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en el país existen cerca de 2,8 millones de personas mayores, lo que equivale al 20% de la población.

Las proyecciones indican que para 2050 este segmento representará un 32%, consolidando a Chile como una nación cada vez más longeva.

Sin embargo, los datos de BondUP muestran que esta generación está lejos de los estereotipos tradicionales.

“Como sociedad debemos romper el paradigma que se tiene de las personas mayores. Hoy en día, la industria del bienestar en personas mayores es uno de los motores de crecimiento más relevantes del mundo, la cual está transformando industrias, consumo y cultura”, afirmó Michelle Schnitzer, CEO de BondUP.

El estudio también evidencia una marcada diferencia por género: el 78% de los usuarios corresponde a mujeres, mientras que el 22% son hombres.

Además, la mitad de los integrantes de la comunidad digital de BondUP tiene entre 55 y 64 años, un grupo que en muchos casos sigue activo laboralmente y busca mantenerse conectado.

“Muchas de ellas aún están en lugares de trabajo y tienen la necesidad de conectar con otros y de mantenerse activos”, enfatizó Schnitzer.

Con un país enfrentando bajas tasas de natalidad y un envejecimiento sostenido de la población, los expertos coinciden en que los ámbitos laboral, social y económico deberán adaptarse a este nuevo escenario, donde las personas mayores ya no son simples observadoras, sino protagonistas de la transformación digital y social que vive Chile.