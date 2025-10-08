;

Presidente Boric arriba a Colchane: anunciará avances en el reforzamiento del control fronterizo

Gracias a las medidas que se han tomado en esta materia, se registra un importante descenso en la migración irregular.

Juan Castillo

Paulina García

Hasta Colchane, a más de 3.000 metros de altura por sobre el nivel del mar, llegó el Presidente Gabriel Boric durante esta mañana junto a sus ministros y ministras para realizar una serie de actividades, todo en el contexto migratorio.

El Mandatario, durante las próximas horas, participará en el lanzamiento de las etapas 2 y 3 del Sistema Integrado de Frontera (Sifron), un proyecto que busca robustecer la seguridad fronteriza y los sistemas de vigilancia en la frontera.

Este conjunto de medidas que se han tomado en materia de control migratorio ha permitido un descenso de un 48,3% de la migración irregular, en comparación con los años 2024 con 2021; y un 45,7% en comparación con los años 2024 con el 2022.

Colchane es uno de los puntos más complejos en materia migratoria, por ello esto se toma como una importante señal política, ya que además del Presidente Boric, también estará la ministra de Defensa, el ministro del Interior, el ministro de Seguridad y también los Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas.

Además, durante la tarde de este miércoles, se espera que el Mandatario regrese a Santiago para continuar con su agenda local.

