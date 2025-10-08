Paciente revela modus operandi de clínica estética clausurada en Las Condes: “Te sedaban y...”

La clausura de una clínica estética que operaba ilegalmente en el interior del Hotel Marriott, en la comuna de Las Condes, sigue generando repercusiones.

Una paciente que se atendió en el recinto entregó su testimonio y reveló cómo funcionaba el establecimiento, que solo tenía autorización para realizar procedimientos menores.

En conversación con el programa Contigo en Directo, la mujer explicó que se enteró del cierre del lugar a través de los medios y reconoció haber sido paciente del centro a fines de 2023.

Ese año, según su testimonio, se sometió a un implante mamario que le ha provocado dolores persistentes hasta la actualidad.

“Tuve varios problemas porque le dije insistentemente que tenía dolor, y la solución que te daban era aumentar la dosis de los medicamentos, sin darte hora para revisarte”, relató.

Además, la paciente detalló que pagó casi $3 millones por la intervención, además de gastos adicionales en medicamentos y masajes postoperatorios.

Un pabellón clandestino al interior del hotel

Según relató la denunciante, el centro utilizaba un pabellón clandestino para realizar cirugías invasivas, a pesar de no contar con la autorización sanitaria correspondiente.

“Ellos te sedaban en una habitación y te llevaban a otro lugar. Después despertabas en la misma sala”, afirmó, describiendo un procedimiento que podría implicar riesgos graves para la salud de los pacientes.