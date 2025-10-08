;

Paciente revela modus operandi de clínica estética clausurada en Las Condes: “Te sedaban y...”

La Seremi de Salud Metropolitana confirmó que el recinto fue allanado y clausurado tras una denuncia anónima.

Javiera Rivera

Imágen referencial

Imágen referencial / skaman306

La clausura de una clínica estética que operaba ilegalmente en el interior del Hotel Marriott, en la comuna de Las Condes, sigue generando repercusiones.

Una paciente que se atendió en el recinto entregó su testimonio y reveló cómo funcionaba el establecimiento, que solo tenía autorización para realizar procedimientos menores.

En conversación con el programa Contigo en Directo, la mujer explicó que se enteró del cierre del lugar a través de los medios y reconoció haber sido paciente del centro a fines de 2023.

Ese año, según su testimonio, se sometió a un implante mamario que le ha provocado dolores persistentes hasta la actualidad.

Tuve varios problemas porque le dije insistentemente que tenía dolor, y la solución que te daban era aumentar la dosis de los medicamentos, sin darte hora para revisarte”, relató.

Además, la paciente detalló que pagó casi $3 millones por la intervención, además de gastos adicionales en medicamentos y masajes postoperatorios.

Revisa también

ADN

Un pabellón clandestino al interior del hotel

Según relató la denunciante, el centro utilizaba un pabellón clandestino para realizar cirugías invasivas, a pesar de no contar con la autorización sanitaria correspondiente.

Ellos te sedaban en una habitación y te llevaban a otro lugar. Después despertabas en la misma sala”, afirmó, describiendo un procedimiento que podría implicar riesgos graves para la salud de los pacientes.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad