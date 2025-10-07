Clausuran clínica estética que funcionaba ilegalmente en Las Condes: autoridades hallaron una “puerta mágica”

En la tarde de este martes, la Seremi de Salud procedió a clausurar una clínica estética de Las Condes, región Metropolitana, que funcionaba sin autorización sanitaria.

Según el organismo, se trata de la Klínica Figura Estética, ubicada en un edificio de Avenida Kennedy, donde se realizaban procedimientos, de los cuales algunos no contaban con permiso legal.

El seremi de Salud de la región Metropolitana, Gonzalo Soto, detalló que allanaron el lugar y que en su interior “había una puerta mágica. Daba acceso a un área no autorizada. Era una puerta oculta con clósets”.

Asimismo, especificó que “no estaban autorizados procedimientos que incluían la anestesia total” en la clínica. Al momento del allanamiento, en el lugar había pacientes sedados.