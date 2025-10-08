Ya había sido condenado por matar a un amigo: qué se sabe del presunto violador serial detenido en San Bernardo

La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo a un hombre chileno de 36 años acusado de ser un violador serial en la región Metropolitana, tras una indagatoria encabezada por la Fiscalía Occidente y el fiscal jefe de San Bernardo, Paul Martinson.

De acuerdo con los antecedentes, el imputado contactaba a mujeres a través de supuestas entrevistas de trabajo para un vivero. Una vez que las convencía de reunirse, las intimidaba —en algunos casos con un arma cortopunzante— y las agredía sexualmente en sectores aislados de Cerro Negro, en San Bernardo.

De acuerdo a T13, el subprefecto Rodrigo Gómez, de la Brigada de Delitos Sexuales, explicó que el agresor actuaba “en locomoción colectiva, trasladando a las víctimas hasta zonas apartadas del cerro, donde las amenazaba verbalmente y concretaba las violaciones”.

La investigación ya logró acreditar tres casos, aunque el Ministerio Público analiza la posible participación del detenido en otros seis hechos similares.

Además, el hombre será formalizado este miércoles en el Juzgado de Garantía de San Bernardo, donde también se evaluará su vínculo con un crimen ocurrido hace más de una década. En 2013, el sujeto asesinó a un amigo con un hacha durante una convivencia en la región de Los Ríos. Por ese homicidio, fue condenado a cuatro años de libertad vigilada.

Según el citado medio, la Fiscalía no descarta que esa condena sea considerada como un agravante al momento de formalizar los nuevos cargos, dado el nivel de violencia y la reiteración de conductas delictivas.