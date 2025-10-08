Conductor ebrio atropella y mata a cuatro personas en Villa Alemana: queda en prisión preventiva

El Juzgado de Garantía de Villa Alemana decretó prisión preventiva para el conductor que, en estado de ebriedad, atropelló a un grupo de personas que asistía a los ocupantes de un vehículo accidentado en la Autopista Troncal Sur (Ruta 60-CH), a la altura del kilómetro 89, la madrugada del domingo. El hecho dejó cuatro fallecidos y una persona lesionada.

Según la investigación preliminar, cerca de las 03:15 horas un primer automóvil impactó la barrera de contención. Personal médico que transitaba en ambulancia y cuatro ocupantes de otro vehículo se detuvieron para socorrer a los afectados y mover el auto hacia la berma. En ese momento, un segundo conductor no advirtió el procedimiento y arrolló a los presentes.

Carabineros y el Ministerio Público confirmaron que el imputado conducía bajo los efectos del alcohol: la prueba respiratoria arrojó 0,98 gramos de alcohol por litro de sangre (equivalente referencial), por lo que fue detenido en el lugar. La Fiscalía lo formalizó por conducción en estado de ebriedad con resultado de muerte.

Por resolución del tribunal, el imputado cumplirá la medida cautelar en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Limache, mientras se desarrolla la investigación, cuyo plazo se fijó en seis meses.