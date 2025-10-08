;

La nueva “locura” de Marcelo Bielsa en Uruguay: le costará millonaria multa a la AUF

El técnico de la “Celeste” sorprendió con su convocatoria para los amistosos de la fecha FIFA de octubre.

Bastián Lizama

Getty Images

Marcelo Bielsa, entrenador de la selección de Uruguay, volvió a generar revuelo en las últimas horas tras publicar su nómina para los amistosos de la fecha FIFA de octubre, donde la “Celeste” se medirá ante República Dominicana y Uzbekistán.

El entrenador argentino sorprendió a todos y armó un listado extremadamente reducido de tan solo 17 futbolistas, dejando de lado a la mayoría de las figuras del conjunto charrúa como Federico Valverde, Rodrigo Bentancur o Darwin Núñez.

La decisión del “Loco” respondería a una clara intención de darle rodaje a jugadores con poca experiencia internacional de cara al Mundial 2026. No obstante, también le traerá una significativa consecuencia económica a la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF).

Según informaron varios medios, locales, la AUF deberá pagar 180 mil dólares de sanción por la ausencia de sus principales referentes. Esto, ya que existe un acuerdo contractual que estipula la presencia de sus estrellas en estos partidos.

“El acuerdo por los amistosos marcaba que en caso de que no jugaran los referentes de la Selección, la AUF sería multada. La cifra es de 180 mil dólares aproximadamente”, detalló el periodista uruguayo Fabián Bertolini.

De todas formas, Bielsa no viajará solo con esos 17 futbolistas. A la delegación se sumarán 12 juveniles que actuarán como sparrings durante los entrenamientos de Uruguay en Asia, una práctica habitual del entrenador para fomentar la competencia interna.

