“No tenemos nada y nos investigan a nosotros”: hijo de Julia Chuñil a 11 meses de la desaparición de la dirigenta mapuche

A 11 meses de la desaparición de la dirigenta mapuche Julia Chuñil, ocurrida en la zona rural de Máfil (Región de Los Ríos), su familia y la abogada querellante Karina Riquelme denunciaron en Temuco la falta de avances sustantivos en la investigación y cuestionaron que, bajo un nuevo protocolo, el Ministerio Público haya declarado la causa “compleja” y con antecedentes reservados, limitando el acceso de las víctimas a la carpeta. “Desde ahora en adelante no tenemos acceso a la investigación”, afirmó Riquelme, quien exigió “una indagatoria objetiva e imparcial, con respeto a las víctimas y su derecho a saber”.

Consultada por los registros de audios donde presuntamente se incrimina al empresario Juan Carlos Morstadt por la muerte d ela dirigenta, la abogada sostuvo que su expectativa es que “se cumpla el Estado de Derecho y que el Ministerio Público, como funcionarios públicos, cumplan la ley y la Constitución”. También criticó que, tras exponer nuevos antecedentes ante el Poder Judicial, se restringiera el conocimiento de la carpeta para la representación de la familia.

En paralelo, Pablo San Martín Chuñil, hijo de la dirigenta, acusó que en estos 11 meses “las policías no nos han informado de nada” y que las diligencias se han centrado en la familia: “Nos han investigado a nosotros, y no tenemos nada que ver con la desaparición de nuestra madre”. Aseguró que enterarse por audios —que atribuye a registros conocidos por las autoridades— de la hipótesis de que su madre habría sido quemada ha sido “un dolor muy cruel” y pidió priorizar la búsqueda: “Ojalá lleguemos luego a un desenlace y encontremos a nuestra madre”.

San Martín también cuestionó el manejo de eventuales antecedentes: “Estos audios no son de ahora; yo creo que la fiscalía los tenía hace tiempo y ahora se dieron a la luz”. En su testimonio, reiteró que no existe, a su juicio, ningún imputado claro fuera del círculo familiar, y emplazó a las instituciones a “no dejar pasar cosas que no debieran pasar”.

Mientras se realizaban las declaraciones, organizaciones y vecinos comenzaron a reunirse en el centro de Temuco con lienzos y pancartas, para iniciar una marcha que exige acelerar la búsqueda, transparentar las diligencias y garantizar la participación efectiva de las víctimas en el proceso. La familia insistió en que el caso salga de la reserva en lo que sea jurídicamente posible, para evitar “más meses de silencio”.

La defensa anunció que continuará solicitando acceso a la carpeta y diligencias independientes orientadas a búsqueda y verificación técnica de audios y georreferencias. En tanto, llamaron a la ciudadanía a mantener la presión pública “hasta que Julia aparezca y se establezca la verdad de lo ocurrido”.