Presidente Boric y desaparición de Julia Chuñil: “En Chile no puede haber espacio a la impunidad”

Durante esta jornada, el Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a los trabajos de búsqueda de Julia Chuñil, dirigente social y defensora ambientalista mapuche que lleva casi un año desaparecida.

Esto luego de que abogadas de la dirigenta revelaran un audio que pertenecería a una interceptación telefónica a Juan Carlos Morstadt, empresario forestal que mantenía un serio conflicto con la defensora ambiental por las tierras, en el cual le habría confesado a su padre que a Julia Chuñil “la quemaron”.

Al respecto, el Mandatario afirmó que este caso no puede quedar en la impunidad, y que se debe investigar hasta llegar a las últimas consecuencias.

“Quiero manifestarle a todo el pueblo de Chile que nadie puede ser indiferente cuando desaparece una persona, como es el caso de Julia Chuñil”, señaló.

“Estamos todos preocupados por su desaparición, por saber la verdad, qué pasó, dónde está, y tal como señaló la ministra vocera, exigimos que se sepa toda la verdad porque en Chile no puede haber espacio a la impunidad”, afirmó.

En esa línea, el jefe de Estado indicó que “Julia Chuñil, como defensora ambiental de la comuna de Máfil, pero que yo creo representa no solo al pueblo mapuche sino a la gran mayoría de los chilenos y chilenas, es una persona que merece verdad y justicia".