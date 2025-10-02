;

Presidente Boric y desaparición de Julia Chuñil: “En Chile no puede haber espacio a la impunidad”

“Nadie puede ser indiferente cuando desaparece una persona”, dijo el Mandatario, quien además exigió que “se sepa la verdad”.

Juan Castillo

Paulina García

Presidente Boric y desaparición de Julia Chuñil: “En Chile no puede haber espacio a la impunidad”

Presidente Boric y desaparición de Julia Chuñil: “En Chile no puede haber espacio a la impunidad”

00:46

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Durante esta jornada, el Presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió a los trabajos de búsqueda de Julia Chuñil, dirigente social y defensora ambientalista mapuche que lleva casi un año desaparecida.

Esto luego de que abogadas de la dirigenta revelaran un audio que pertenecería a una interceptación telefónica a Juan Carlos Morstadt, empresario forestal que mantenía un serio conflicto con la defensora ambiental por las tierras, en el cual le habría confesado a su padre que a Julia Chuñil “la quemaron”.

Al respecto, el Mandatario afirmó que este caso no puede quedar en la impunidad, y que se debe investigar hasta llegar a las últimas consecuencias.

Revisa también:

ADN

“Quiero manifestarle a todo el pueblo de Chile que nadie puede ser indiferente cuando desaparece una persona, como es el caso de Julia Chuñil”, señaló.

“Estamos todos preocupados por su desaparición, por saber la verdad, qué pasó, dónde está, y tal como señaló la ministra vocera, exigimos que se sepa toda la verdad porque en Chile no puede haber espacio a la impunidad”, afirmó.

En esa línea, el jefe de Estado indicó que “Julia Chuñil, como defensora ambiental de la comuna de Máfil, pero que yo creo representa no solo al pueblo mapuche sino a la gran mayoría de los chilenos y chilenas, es una persona que merece verdad y justicia".

Contenido patrocinado

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

Sofía Stitchkin: belleza real y estilo natural y sin filtros

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural &#039;Noche de Museos&#039; 2025

¡Gratis y de noche! Así puedes asistir al gran evento cultural 'Noche de Museos' 2025

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Ricardo Arjona suma octava fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas para concierto en Movistar Arena?

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

Liam Gallagher promete larga vida al regreso de Oasis: “Nos vemos el próximo año”

&#039;El beso más malo que me han dado&#039;: Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

'El beso más malo que me han dado': Humorista que brilló en Viña es acusado de ser infiel cuando su esposa estaba embarazada

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

La radical decisión que tomó BIGHIT Music contra el acoso hacia BTS

Mirando al futuro: a 39 años de &#039;Somewhere in Time&#039; de Iron Maiden

Mirando al futuro: a 39 años de 'Somewhere in Time' de Iron Maiden

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

The Chemical Brothers regresan a Chile en 2026: Fecha de preventa y precios para el concierto

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: &#039;No lo puedo creer&#039;

Periodista Gonzalo Ramírez recibe inédito saludo de Dua Lipa gracias a compañera de Mega: 'No lo puedo creer'

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad