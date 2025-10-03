“Necesitamos la copia del audio”: defensa de Juan Carlos Morstadt niega “reconocimiento” y acusa sesgo en caso de Julia Chuñil

La abogada Carole Monroy, representante del empresario Juan Carlos Morstadt, reiteró la inocencia de su defendido luego de que la querellante Karina Riquelme lo mencionara como “sujeto de interés” en la investigación por la desaparición de la dirigenta mapuche Julia Chuñil. Riquelme ha aludido a una supuesta escucha telefónica en la que Morstadt habría comentado a su padre que la mujer “fue quemada”.

Monroy sostuvo que las afirmaciones de la parte querellante no corresponden a una admisión de responsabilidad: “En ningún momento ha reconocido que ha cometido los hechos y menos aún que hayan quemado a la señora Chuñil”. Añadió que lo difundido por la contraparte “es una interpretación y no corresponde a la realidad de los hechos”.

La defensora cuestionó además el acceso de la querellante a antecedentes que, asegura, la defensa no ha podido conocer. Habló de una afectación a “la igualdad ante la ley” y enfatizó: “No me cabe la menor duda que si acá se tratara de una confesión, como se ha señalado livianamente, la fiscalía ya habría hecho gestiones… y, al menos, ya tendríamos una formalización”, dijo a Radio Bío Bío.

Monroy pidió copia íntegra del registro: “Necesitamos la copia del audio, porque él pudo haber señalado cualquier comentario, ya sea incluso en el contexto de un caso diferente”. También aclaró el estatus procesal de su representado: “Fue investigado en un comienzo como imputado y después pasó a tener la calidad de testigo”, lo que —según dijo— les impidió acceder al expediente cuando se levantó la reserva.

Por último, acusó falta de respuesta de la Fiscalía Regional de Los Ríos y excesiva lentitud en las diligencias: “Ha sido una investigación bastante larga de una situación puntual… que debería de al menos tener un resultado y no estar, nos parece, bajo reserva. Eso lo tendrá que explicar la fiscalía en su momento”.