Ministra Vallejo desmiente a Kast por cifras sobre contratación de funcionarios públicos: “Es absoluta y totalmente falso”

Durante este miércoles, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, respondió al candidato presidencial, José Antonio Kast, por sus declaraciones respecto al aumento de funcionarios públicos durante la actual administración.

La secretaria de Estado calificó como “ absoluta y totalmente falso ” que el Gobierno haya contratado a 100 mil nuevos trabajadores, asegurando que “el fenómeno de la desinformación es un problema serio, grave y tenemos que enfrentarlo con responsabilidad.

En ese contexto, Vallejo explicó que el incremento de personal público se concentra en áreas específicas y justificadas. “Los nuevos funcionarios y funcionarias públicas están radicados principalmente en los colegios que pasaron de los municipios al nivel central, los servicios locales y los servicios de salud”, detalló.

Nuevos cuestionamientos

Asimismo, cuestionó la propuesta de Kast de reducir el gasto público en US$6.000 millones, señalando que “si se pretende recortar a funcionarios públicos que están hoy día educando a nuestros hijos, que están atendiendo los hospitales y con eso disminuir el gasto público, ¿o qué? Eso todavía está en duda y es bueno aclararlo”.

“Esto no es que lo diga simplemente yo como vocera de Gobierno. Se constata en los informes que año a año entrega la Dirección de Presupuestos”, añadió, instando a Kast a “leer no solo el titular, sobre todo si aspira a la Presidencia de la República. Es lo más responsable”.