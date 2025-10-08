;

“Mi papi Carlos Larraín”: tenso cruce entre Emilia Schneider y Pancho Orrego por derechos sexuales en debate parlamentario

La diputada feminista y el abogado de derecha se enfrentaron por anticonceptivos, matrimonio igualitario y la influencia de Carlos Larraín.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

Un encendido intercambio protagonizaron la diputada Emilia Schneider (FA) y el abogado Francisco Orrego (RN) durante el “Debate Parlamentarias 2025”, organizado por la Universidad Andrés Bello y La Tercera.

El enfrentamiento se originó cuando la parlamentaria, quien busca su reelección, reafirmó su compromiso con la agenda feminista y los derechos sexuales y reproductivos.

Como diputada y feminista, siempre voy a estar por avanzar en el aborto legal y los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas”, señaló Schneider, criticando además a los sectores conservadores que históricamente se han opuesto al uso de anticonceptivos y a la distribución de la píldora del día después.

En ese contexto, apuntó directamente a Carlos Larraín, a quien calificó como “mentor” de Orrego, recordando que en su momento calificó el uso del preservativo como “una ordinariez”.

Revisa también

ADN

El excandidato a gobernador y panelista del programa Sin Filtros respondió de inmediato, declarando que no comparte esas posturas. “Si va a tener sexo, use condón. Si tuvo relaciones consentidas sin condón, tome pastillas del día después. En esas materias no tengo ningún problema, soy bastante liberal”, expresó, agregando que esa discusión “ya está superada en sectores más abiertos dentro de la derecha”.

La diputada insistió en que en la coalición de Orrego persisten posturas contrarias al matrimonio igualitario y la adopción homoparental, preguntándole si está dispuesto a romper con la derecha más conservadora.

Entre risas, el abogado replicó: “Parto saludando a mi papi Carlos Larraín, espero que me esté viendo, lo quiero mucho. En la derecha hay distintas almas, y yo discrepo de las más conservadoras”.

Finalmente, Orrego cerró su intervención recordando que “cada sector político debe hacerse cargo de su historia”, aludiendo a posturas homofóbicas en figuras históricas de la izquierda como Salvador Allende y Che Guevara.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad