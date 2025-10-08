“Mi papi Carlos Larraín”: tenso cruce entre Emilia Schneider y Pancho Orrego por derechos sexuales en debate parlamentario

Un encendido intercambio protagonizaron la diputada Emilia Schneider (FA) y el abogado Francisco Orrego (RN) durante el “Debate Parlamentarias 2025”, organizado por la Universidad Andrés Bello y La Tercera.

El enfrentamiento se originó cuando la parlamentaria, quien busca su reelección, reafirmó su compromiso con la agenda feminista y los derechos sexuales y reproductivos.

“Como diputada y feminista, siempre voy a estar por avanzar en el aborto legal y los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas”, señaló Schneider, criticando además a los sectores conservadores que históricamente se han opuesto al uso de anticonceptivos y a la distribución de la píldora del día después.

En ese contexto, apuntó directamente a Carlos Larraín, a quien calificó como “mentor” de Orrego, recordando que en su momento calificó el uso del preservativo como “una ordinariez”.

El excandidato a gobernador y panelista del programa Sin Filtros respondió de inmediato, declarando que no comparte esas posturas. “Si va a tener sexo, use condón. Si tuvo relaciones consentidas sin condón, tome pastillas del día después. En esas materias no tengo ningún problema, soy bastante liberal”, expresó, agregando que esa discusión “ya está superada en sectores más abiertos dentro de la derecha”.

La diputada insistió en que en la coalición de Orrego persisten posturas contrarias al matrimonio igualitario y la adopción homoparental, preguntándole si está dispuesto a romper con la derecha más conservadora.

Entre risas, el abogado replicó: “Parto saludando a mi papi Carlos Larraín, espero que me esté viendo, lo quiero mucho. En la derecha hay distintas almas, y yo discrepo de las más conservadoras”.

Finalmente, Orrego cerró su intervención recordando que “cada sector político debe hacerse cargo de su historia”, aludiendo a posturas homofóbicas en figuras históricas de la izquierda como Salvador Allende y Che Guevara.