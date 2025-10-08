;

Latife Soto lanza reveladora predicción para fin de año y da fecha clave: “Se van a acordar de mí...”

La guía espiritual y tarotista dijo que todo lo oculto saldrá a la luz.

Javier Méndez

Latife Soto no para. La popular tarotista ha lanzado pistas sobre lo que podría pasar durante el último trimestre del año.

“Todo lo oculto sale a la luz”, precisó la vidente, durante su último encuentro virtual con el periodista José Antonio Neme.

Vamos a saber de gente que está desaparecida hace rato, gente que no se ha encontrado. Van a empezar a aparecer”, explicó en las redes sociales.

Ahí, Neme Lanzó una pregunta clave sobre el caso de Julia Chuñil.

“Sí, puede que se empiece a liberar esa información. Es un caso brutal”, replicó Latife. “Ella me aparece como un angelito, como un ser de una energía más bonita, pero las personas necesitan un cuerpo, se necesita saber qué pasó”, añadió a los pocos segundos.

Hoy hay gente mala, pero se va a saber. Y no solo ella, van a empezar a aparecer personitas gracias a la justicia divina. Se van a acordar de mí”, siguió.

La guía espiritual se aventuró a dar una fecha. Según el la, a partir del 11 de noviembre existirán más probabilidad de tener novedades sobre aquellas personas a las que se les perdió el rastro.

“Va a ser un fin de año en que todos vamos a que estar con nuestros seres queridos”, agregó de cada a la conclusión de 2025.

