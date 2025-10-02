“Una industria bastante mediocre”: La inesperada crítica sin filtros de Neme a la televisión chilena

José Antonio Neme volvió a generar debate tras entregar una serie de declaraciones sin filtros sobre el presente de la televisión nacional.

“Somos una industria bastante mediocre. Estamos metidos en un negocio muy mediocre que además está absolutamente precarizado, desde lo narrativo y lo económico. El relato televisivo es absolutamente pobre. Estamos llegando tarde a los debates”, afirmó en entrevista con Costa Magazine.

“Estamos llegando mal a los debates país, mundiales, etcétera. Estamos accediendo por una puerta equivocada. A ver, ¡no todos! Pero sí me atrevería a decir un 90% ¿se entiende? Estamos precarizados desde lo intelectual, lo emocional y económico”, añadió.

Consultado sobre los profesionales de la pantalla chica, el presentador de Only Fama señaló: “Es que como la industria está precarizada, también se tiende a precarizar al público, a la audiencia. Cosa que está totalmente mal. Se subestima al público, y al mismo tiempo, ¡se sobreestima la imagen personal del periodista!, algo totalmente sobrevalorado".

“Si te fijas, cada pregunta viene con tanto dato, tanta información irrelevante, que más o menos ¡les falta sacar integrales y logaritmos para formular una simple pregunta en cámara! (...) A lo que voy, es que el pulso social, lo que te mueve al final, son cosas mucho más simples, breves, pero al mismo tiempo, muy complejas“, complementó.

José Antonio Neme: “La mayoría de los rostros le hablan a una audiencia infantilizada”

Finalmente, el conductor de Mucho Gusto apuntó a sus pares: “El grueso de los comunicadores televisivos, y esto lo digo con mucha responsabilidad, la mayoría de los rostros, le hablan a una audiencia infantilizada. Se infantilizan a sí mismos, no voy a decir ningún nombre en particular, pero actúan como si fueran infantes”.

“No tienes por qué infantilizarte para ser simpático y agradar. Y la audiencia que está al otro lado, ya tiene una opinión de las cosas, porque en su mayoría tienen redes sociales y acceso a internet, pueden opinar de las cosas, se enojan, se alegran, y así. Son emociones maduras y adultas de la audiencia, ¡no hay que tratarlos como guaguas!“, cerró.