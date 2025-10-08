;

VIDEO. Las imágenes de la explosión en una fábrica de petardos que dejó 6 muertos y 8 heridos en India

La investigación preliminar mostró que el fuego comenzó en la unidad de almacenamiento de explosivos.

Agencia Xinhua

Imagen Referencial

Imagen Referencial / Monica Todica / 500px

Al menos seis trabajadores murieron y ocho resultaron heridos hoy miércoles en una explosión provocada por un incendio de gran magnitud ocurrido en una fábrica de petardos en el estado de Andhra Pradesh, sur de India, dijo la Policía.

El incidente tuvo lugar en la zona de Rayavaram en el distrito de Konaseema, a unos 214 kilómetros de Amaravati, la capital de Andhra Pradesh.

Revisa también:

ADN

La Policía dijo que el incidente ocurrió cuando los trabajadores se encargaban de la manufactura de petardos en la unidad.

La investigación preliminar mostró que el fuego comenzó en la unidad de almacenamiento de explosivos, al parecer debido a un manejo inadecuado, agregó la Policía.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad