Al menos seis trabajadores murieron y ocho resultaron heridos hoy miércoles en una explosión provocada por un incendio de gran magnitud ocurrido en una fábrica de petardos en el estado de Andhra Pradesh, sur de India, dijo la Policía.

El incidente tuvo lugar en la zona de Rayavaram en el distrito de Konaseema, a unos 214 kilómetros de Amaravati, la capital de Andhra Pradesh.

La Policía dijo que el incidente ocurrió cuando los trabajadores se encargaban de la manufactura de petardos en la unidad.

La investigación preliminar mostró que el fuego comenzó en la unidad de almacenamiento de explosivos, al parecer debido a un manejo inadecuado, agregó la Policía.