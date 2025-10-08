;

“Tenía muchos sueños por cumplir”: muere conocido influencer tras someterse a un procedimiento estético

El creador de contenidos de Brasil tenía 31 años.

Javier Méndez

“Tenía muchos sueños por cumplir”: muere conocido influencer tras someterse a un procedimiento estético

Esta semana se confirmó la muerte del influencer brasileño Adair Mendes Dutra Junior, quien tenía más de 100 mil seguidores en Instagram y era conocido popularmente como Junior Dutra. Tenía 31 años de edad.

En detalle, el creador de contenido falleció el pasado 3 de octubre, después de experimentar complicaciones de salud tras un procedimiento estético que se realizó en marzo.

Según él mismo había relatado, tras pasar por el pabellón contrajo una infección que fue empeorando con el paso del tiempo.

“Se enfermó, sintió mucha falta de aliento y fue llevado a la sala de emergencias más cercana en un hospital público”, señaló su amigo íntimo Gean Souza, en un diálogo con la revista Quem.

Revisa también:

ADN

El responsable de la intervención fue un famoso cirujano llamado Fernando Garbi. Este fue demandando por seis delitos, incluyendo práctica ilegal de la medina y lesiones coroporales graves.

“Todavía tenía muchos sueños por cumplir, quería estar más cerca de su familia, irse al extranjero”, agregó. “Lo que queremos ahora es justicia”, agregó Souza.

Según La Vanguardia, Dutra apostó por los “cat eyes” o “foxy eyes”, un modificación al rostro que permite una “mirada felina” al modificar la posición de la ceja y el ojo elevando el canto lateral de este último por encima del canto interno.

El influencer optó por insertarse hilos para producir esa elevación de la piel. En un principio, los hilos se reabsorben y no deberían causar molestias si no se tienen enfermedades importantes o afecciones activas en la zona”, detalló el medio.

