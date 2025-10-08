;

Vuelco en caso de alcaldesa apuñalada en Alemania: habría sido su hija

Iris Stalzer, alcaldesa electa de la ciudad de Herdecke, en el oeste de Alemania, declaró a los investigadores que fue su hija adoptiva quien la apuñaló. La policía ha afirmado que la vida de Stalzer ya no corre peligro.

Vuelco en caso de alcaldesa apuñalada en Alemania: habría sido su hija

picture alliance

La sospechosa de haber apuñalado a la alcaldesa electa de la localidad alemana de Herdecke, del Partido Socialdemócrata (SPD), es su propia hija de 17 años, anunció la policía este miércoles (08.10.2025) en una rueda de prensa en la que excluyeron que pueda haber un motivo político tras la agresión.

Una portavoz de la Policía de Hagen, Ursula Schönberg, afirmó que la alcaldesa electa, Iris Stalzer, se encuentra ya fuera de peligro y tiene pronóstico favorable, después de que fuese encontrada herida con varias cuchilladas en su hogar el día de ayer y trasladada en helicóptero al hospital en estado crítico.

Los servicios de emergencia fueron alertados por una llamada de su propia hija, de 17 años, que fue detenida provisionalmente junto con su hermano, de 15, puesto que desde un primer momento había indicios de un “suceso intrafamiliar de algún tipo”. Ambos menores contaban con antecedentes policiales, agregó Schönberg.

Confirman disputa familiar

El responsable de la brigada de homicidios, Jens Rautenberg, señaló por su parte que la propia Stalzer, una vez que estuvo en condiciones de declarar tras haber sido estabilizada en el hospital, incriminó a su hija como sospechosa.

Un responsable de la Fiscalía de Hagen, Bernd Haldorn, confirmó que en base al estado actual de la investigación se parte de una disputa familiar como explicación del suceso y de que la hija es responsable del apuñalamiento.

No obstante, en principio se trataría de un delito de lesiones graves y no de uno de tentativa de homicidio, ya que no hay indicios de que la menor tuviese la intención de acabar con la vida de su madre.

