Al DT de Colo Colo le preguntan sobre las “métricas” de Nicolás Córdova y su respuesta es tajante: “No le doy...”

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, se sumó al debate que ha marcado la agenda del fútbol chileno en los últimos días y expresó su opinión sobre el concepto de las “métricas”, tema que tomó fuerza tras las polémicas declaraciones del técnico de La Roja Sub 20, Nicolás Córdova.

En una entrevista con el programa F90 de ESPN, el DT argentino se distanció de inmediato del seleccionador chileno y sostuvo que “con el tema de las métricas yo soy muy particular, no le doy tanta importancia”.

“A mí me gusta que el jugador cumpla una función dentro del campo de juego que yo considere importante”, agregó.

En esa línea, Ortiz señaló que “la información está, pero yo quiero que el jugador se enfoque en hacer lo que uno pretende dentro del campo de juego. Después, hoy día es algo que es importante, es innovador, que todo el mundo se basa en esas estadísticas”.

“Yo soy un poco necio en ese sentido y creo que el jugador se tiene que liberar la cabeza para desarrollar el máximo potencial en el lugar que ocupe. Es mi pensamiento, no quiere decir que yo esté en lo correcto", insistió.

Finalmente, el entrenador de Colo Colo remarcó que “si el jugador hace lo que tiene que hacer, y si corre un poco más o un poco menos, pero la función es la correcta, aplaudo”.