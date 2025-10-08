;

VIDEOS. Kendrick Lamar arrasó en su regreso a Santiago: un show de rap, fuego y gloria

El rapero estadounidense hizo vibrar el Estadio Monumental con una puesta en escena impecable, mezclando sus himnos con nuevas joyas de “GNX”.

Nelson Quiroz

El rapero estadounidense Kendrick Lamar hizo vibrar la noche santiaguina con un espectáculo impecable en el Estadio Monumental, en el marco de su “Grand National Tour”, que marca su regreso a Chile tras seis años de ausencia.

En poco más de una hora y media, el artista demostró por qué es considerado el nombre más influyente del hip hop contemporáneo. En la previa, la chilena MC Millaray abrió los fuegos, para luego dar el espacio a los invitados de la gira: Ca7riel y Paco Amoroso.

Cerca de las 21:20 horas, las luces del recinto se apagaron para dar inicio a una presentación dividida en cuatro actos, con interludios audiovisuales y una potente narrativa visual.

Desde los primeros compases de “Wacced Out Murals”, Lamar desplegó toda su energía y precisión, acompañado de un cuerpo de baile y una escenografía que incluyó una gran escalera, dados gigantes y un automóvil suspendido, símbolos que aluden a la cultura callejera de Compton, su ciudad natal.

El setlist combinó clásicos como “King Kunta”, “HUMBLE.” y “Alright” con temas de su más reciente disco, “GNX” (2024). Uno de los momentos más coreados llegó con “Euphoria” y “Not Like Us”, canciones que remiten a su mediático enfrentamiento con Drake y que encendieron al público chileno, fiel aliado del californiano desde su paso por Lollapalooza 2019.

Con fuegos artificiales, visuales en blanco y negro y una intensidad que no decayó ni un segundo, Kendrick Lamar cerró la noche consagrándose como un verdadero titán del rap. Un regreso triunfal que deja claro que su reinado en la música está lejos de terminar.

