Zion, del dúo Zion & Lennox, sufre un grave accidente automovilístico: esto es lo que se sabe

La noticia fue revelada a través de un comunicado oficial en su perfil de Instagram.

Javiera Rivera

Zion, del dúo Zion & Lennox, sufre un grave accidente automovilístico: esto es lo que se sabe / Scott Dudelson

El cantante puertorriqueño Zion, integrante del reconocido dúo Zion & Lennox, fue hospitalizado tras sufrir un accidente, de acuerdo con un comunicado oficial difundido este martes en su perfil de Instagram.

Zion fue recientemente involucrado en un accidente y actualmente se encuentra hospitalizado. Su condición médica permanece reservada, mientras su familia y equipo están enfocados en su recuperación”, señala el texto.

Piden respeto por su estado de salud

El comunicado agradece las muestras de cariño y apoyo que el artista, cuyo nombre real es Félix Ortiz, ha recibido de sus seguidores y colegas del género urbano, y solicita “respeto y paciencia en este momento”.

Además, recalca que todas las actualizaciones sobre su evolución serán comunicadas únicamente por medios oficiales. Según distintos medios internacionales, Zion sufrió un grave accidente mientras conducía un vehículo todo terreno.

ADN

Zion y Lennox / Scott Dudelson

Tras la publicación, varios artistas expresaron mensajes de ánimo en los comentarios.

Chyno Miranda, Jon Z y LaclavedeLamelodía, entre otros, desearon una pronta recuperación al intérprete de éxitos como “Embriágame” y “Otra vez”.

