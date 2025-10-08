ISP retira del mercado lote de medicamento por posible falta de eficacia: así puedes identificarlo

El Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) comunicó el retiro voluntario de un lote de medicamentos por riesgo a que se presente una “falta de eficacia del tratamiento para el cual está indicado”.

Todo apunta a Prodel-B Comprimidos, de Laboratorio Pasteur S.A., un fármaco comúnmente utilizado en alergias respiratorias, dermatológicas y oculares inflamatorias.

La serie involucrada es la 23G0842 con fecha de vencimiento para julio del año 2026. El estuche tiene 30 pastillas.

Según estudios, el producto se encuentra por debajo de lo esperado en el principio activo betametasona. “Este no debe ser utilizado, y debe ser reemplazado por otro lote u otro producto similar”, precisó el ISP. El organismo llamó a verificar los detalles en la caja o blister.

"Si corresponde, no suspenda el tratamiento por su cuenta y comuníquese con su médico tratante o con el químico farmacéutico de la farmacia en donde se le entregó el medicamento, para que lo asesoren, en caso contrario, puede emplearlo sin problemas, como le fue indicado“, señala la alerta.

Si existen dudas sobre el proceso, o se requiere información adicional, las personas se pueden comunicar con el laboratorio con un correo electrónico a cgonzalez@lpasteur.cl.

Imagen referencial. Ampliar

Otro detalles de la alerta de retiro se pueden conocer pinchando aquí.