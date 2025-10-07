;

Tras 23 incendios: Sernac emite alerta por batería externa con riesgo de sobrecalentamiento

Por el momento, los incidentes con el accesorio de Xiaomi no se han registrado en Chile; sin embargo, sí se han reportado en varios países del mundo.

Javier Méndez

Esta semana, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) emitió una nueva Alerta de Seguridad sobre varias baterías externas comercializadas en Chile, las cuales presentan riesgo de incendio.

Todo apunta los accesorios marca Xiaomi 33W, modelo PB2030MI de 20000 mAh con cable integrado (Power Bank).

Debido a un defecto de fabricación, en algunos casos el componente celular de iones de litio se podría sobrecalentar. En cifras, ya se han reportado 23 casos así repartidos entre China, Hong Kong, Indonesia, Malasia, Singapur.

En total, se trata de 27 baterías las que están actualmente en manos de los consumidores, las cuales estuvieron presentes en el mercado entre los meses de agosto y septiembre de 2024.

En caso de contar con uno de estos accesorios, se recomienda verificar si realmente se trata de uno de los afectados chequeando el número de serie (detalles de eso pinchando aquí).

En caso de que se forme parte de los compradores, se debe suspender de inmediato el uso para evitar cualquier riesgo.

Según el Sernac, se realizará el reembolso total del dinero ($30.990). Si la compra se realizó en el sitio web de Xiaomi se debe escribir a al correo electrónico support.global@support.mi.com.

Esto último también aplica para consumidores que adquirieron el producto en canales no oficiales.

