;

Hoy tendría 59 años: Hermanas de Felipe Camiroaga lo recuerdan con inéditas fotografías en su cumpleaños

Ambas mujeres además escribieron emotivos textos para homenajearlo.

Alejandro Basulto

Felipe Camiroaga

Felipe Camiroaga

Este 8 de octubre, Felipe Camiroaga habría celebrado su cumpleaños número 59, y sus hermanas Paola Bontempi y Soledad quisieron rendirle homenaje a través de sentidas publicaciones en redes sociales.

La actriz española Paola Bontempi compartió una fotografía junto a sus hermanos de hace más de una década atrás. “Enero de 2011, mis hermanos acompañándome, esperando a que naciera la primera sobrina de la familia 🥰 Merendando churros con chocolate, que tanto le gustaban a Feli 😋😍 Hoy celebramos el día de tu cumpleaños, como hacemos cada año, aunque ya no estés 🥂“, escribió.

Revisa también:

ADN

Una buena ración de churros con chocolate para ti querido hermano. Tendrías 59 años. Te adoro. ‘En un lugar más allá del bien y del mal, hay un jardín, allí te espero’ 🌷 Rumi🌷“, añadió.

Por su parte, Soledad Camiroaga también se sumó al recuerdo familiar. “Hoy celebramos el cumpleaños de Feli, en uno de sus mejores momentos, rodeado de la naturaleza que tanto amó. Amar es dejar el ego y renacer en una unión más profunda con la vida. Felipe nos enseñó que el amor verdadero vive más allá de la muerte”, expresó.

Ambas acompañaron sus mensajes con imágenes inéditas de Felipe Camiroaga, recordando al querido conductor de TVN con cariño y admiración.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad