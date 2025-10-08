Hoy tendría 59 años: Hermanas de Felipe Camiroaga lo recuerdan con inéditas fotografías en su cumpleaños

Este 8 de octubre, Felipe Camiroaga habría celebrado su cumpleaños número 59, y sus hermanas Paola Bontempi y Soledad quisieron rendirle homenaje a través de sentidas publicaciones en redes sociales.

La actriz española Paola Bontempi compartió una fotografía junto a sus hermanos de hace más de una década atrás. “Enero de 2011, mis hermanos acompañándome, esperando a que naciera la primera sobrina de la familia 🥰 Merendando churros con chocolate, que tanto le gustaban a Feli 😋😍 Hoy celebramos el día de tu cumpleaños, como hacemos cada año, aunque ya no estés 🥂“, escribió.

“Una buena ración de churros con chocolate para ti querido hermano. Tendrías 59 años. Te adoro. ‘En un lugar más allá del bien y del mal, hay un jardín, allí te espero’ 🌷 Rumi🌷“, añadió.

Por su parte, Soledad Camiroaga también se sumó al recuerdo familiar. “Hoy celebramos el cumpleaños de Feli, en uno de sus mejores momentos, rodeado de la naturaleza que tanto amó. Amar es dejar el ego y renacer en una unión más profunda con la vida. Felipe nos enseñó que el amor verdadero vive más allá de la muerte”, expresó.

Ambas acompañaron sus mensajes con imágenes inéditas de Felipe Camiroaga, recordando al querido conductor de TVN con cariño y admiración.