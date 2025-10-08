Después de su destacada aparición en la portada de Playboy México, Sofía Muñoz conversó con ADN.cl sobre sus próximos desafíos profesionales, una eventual colaboración con Daniella Chávez y su interés por la televisión chilena.

“Yo creo que sí o sí se vienen más cosas con México, yo voy hace mucho tiempo, me llevo muy bien con ellos y me reciben muy bien también, así que sí o sí van a salir más cosas”, dijo la joven de 22 años al comienzo.

“Pero algo que estaba trabajando mucho y que me emociona mucho contarles es que voy a sacar mi marca, no puedo decirles de qué todavía, pero sale en noviembre, así que yo creo que si tengo alguna meta va a ser relacionada con esta marca que le voy a dar full enfoque”, añadió.

Sobre su incursión en el contenido para adultos, comentó: “Decidí hacer contenido exclusivo, uno, porque me lo pedían demasiado, era lo que más me pedían siempre. Dos, porque de chica me atreví a hacer cosas diferentes, siempre estoy en movimiento probando cosas nuevas, así que esto era como vamos a ver qué tal“.

“Y tres, porque vivo sola hace mucho tiempo y esto me da una estabilidad económica impresionante, así que fue muy buena decisión, a mí me encanta, la paso muy bien y además me ha dado mucha seguridad con mi cuerpo, con mi personalidad, así que amo”, complementó.

Dio detalles de su contenido en OnlyFans y habló sobre Daniella Chávez

En cuanto a su perfil en OnlyFans, la influencer chilena precisó: “Mi contenido en Only es mucho más erótico, es mi versión más sexy, genero contenido todos los días y estoy conectada siempre, así que si quieren sumar, mi nombre es sofi.munoz.f”.

Respecto a Daniella Chávez, expresó: “A Daniela sí la conozco, la encuentro seca, exitosa, se maneja más que bien en todo este mundo, así que obvio que si sale alguna colaboración yo feliz”.

Finalmente, abordó la posibilidad de dar el salto a la pantalla chica: “Por el momento no he pensado en reality, pero sí, ahora estoy mucho más segura de mí misma, y sí, me gustaría entrar a un programa de televisión, la verdad, pero que tenga más que ver conmigo, mi cotidiano, como por ejemplo el deporte, estaría muy entretenido algo así, así que sí”.