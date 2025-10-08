Habría compartido con amigos previamente: hallan a hombre con disparos en la cabeza a pasos de un paradero de Lo Prado
Vecinos escucharon disparos, por lo que alertaron a Carabineros, quienes al llegar al lugar encontraron el cadáver en plena vía pública.
01:40
Durante la madrugada de este miércoles, un hombre fue asesinado tras ser baleado en plena calle en la comuna de Lo Prado, región Metropolitana.
De acuerdo a la información preliminar, el hecho ocurrió cerca de las 03:15 horas en la intersección de las calles Corona Sueca con Tupungato.
En el lugar, vecinos escucharon disparos, por lo que alertaron a Carabineros, quienes al llegar hallaron a un hombre con dos disparos en la cabeza, tendido al costado de un paradero.
“Parece que estaba compartiendo con amistades”
Por instrucción de la Fiscalía, personal del OS9 y Labocar de Carabineros quedaron a cargo de realizar las pericias respectivas. El capitán Andrés Aguilera señaló que “tenemos seis impactos balísticos y podemos establecer que son a lo menos dos disparos. Se encontró diferente evidencia balística”.
“El cuerpo mantiene diferentes orificios, los cuales tenemos que establecer posteriormente, junto al Servicio Médico Legal, la cantidad de disparos y la respectiva posición”, añadió.
En tanto, el fiscal (s) Manuel Silva indicó que la víctima –previo al ataque– “parece que estaba compartiendo con amistades en un lugar cercano” de donde fue hallado sin vida.
