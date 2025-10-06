;

“Agua Negra”: el túnel que perforará Los Andes y abrirá un paso directo entre Argentina y Chile

El túnel no solo busca mejorar la conectividad, sino también abrir un paso permanente al océano Pacífico.

Javiera Rivera

“Agua Negra”: el túnel que perforará Los Andes y abrirá un paso directo entre Argentina y Chile

“Agua Negra”: el túnel que perforará Los Andes y abrirá un paso directo entre Argentina y Chile / Daniel Nicholson / 500px

Después de años de pausa, el túnel Agua Negra vuelve a ponerse en marcha.

Este megaproyecto binacional busca unir la provincia argentina de San Juan con la Región de Coquimbo en Chile, atravesando la Cordillera de los Andes a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Según detalló el medio AS, el túnel tendrá una extensión aproximada de 14 kilómetros, convirtiéndose en uno de los cruces subterráneos más altos del mundo.

La iniciativa había quedado en suspenso durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, cuando se detuvieron las obras y se recortó el presupuesto.

Ahora, con el apoyo renovado de ambos gobiernos, Agua Negra vuelve a la agenda como un símbolo de integración entre Chile y Argentina.

Revisa también

ADN

Un corredor hacia el Pacífico

El túnel no solo busca mejorar la conectividad, sino también abrir un paso permanente al océano Pacífico, permitiendo a las provincias del centro y noroeste argentino exportar directamente hacia los mercados asiáticos.

Además, se espera que impulse el turismo, el intercambio cultural y la cooperación económica entre ambos países, históricamente separados por la geografía pero unidos por la cordillera.

ADN

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad