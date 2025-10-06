“Agua Negra”: el túnel que perforará Los Andes y abrirá un paso directo entre Argentina y Chile / Daniel Nicholson / 500px

Después de años de pausa, el túnel Agua Negra vuelve a ponerse en marcha.

Este megaproyecto binacional busca unir la provincia argentina de San Juan con la Región de Coquimbo en Chile, atravesando la Cordillera de los Andes a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar.

Según detalló el medio AS, el túnel tendrá una extensión aproximada de 14 kilómetros, convirtiéndose en uno de los cruces subterráneos más altos del mundo.

La iniciativa había quedado en suspenso durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri, cuando se detuvieron las obras y se recortó el presupuesto.

Ahora, con el apoyo renovado de ambos gobiernos, Agua Negra vuelve a la agenda como un símbolo de integración entre Chile y Argentina.

Un corredor hacia el Pacífico

El túnel no solo busca mejorar la conectividad, sino también abrir un paso permanente al océano Pacífico, permitiendo a las provincias del centro y noroeste argentino exportar directamente hacia los mercados asiáticos.

Además, se espera que impulse el turismo, el intercambio cultural y la cooperación económica entre ambos países, históricamente separados por la geografía pero unidos por la cordillera.