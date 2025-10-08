;

Dos ríos atmosféricos dejarán lluvia y nieve en regiones de Chile: revisa si lloverá en Santiago

El pronóstico indica que habrá nuevos sistemas frontales en el país.

Juan Castillo

Imagen referencial.

Imagen referencial. / Mario Davila

Más de 150 milímetros de agua dejarán las intensas lluvias que durante estos días han afectado a la región de Aysén.

Según las proyecciones del tiempo, este episodio meteorológico se generó debido al avance de un río atmosférico, el cual dejará precipitaciones hasta la madrugada del jueves 9 de octubre en la zona austral del país.

Sin embargo, Meteored anticipa la llegada de un segundo río atmosférico, el cual avanzará a la zona central no solo con chubascos, sino que también con nieve.

Revisa también:

ADN

Dos ríos atmosféricos dejarán lluvias y nieve en Chile: ¿Lloverá en Santiago?

El portal meteorológico detalla que este segundo río atmosférico llegará el día viernes 10, impactando principalmente sobre la Región de Magallanes.

Debido a que este frente tendrá una prolongada persistencia en la zona austral, podría causar efectos más impactantes que el de Aysén, por lo que adquirió la clasificación de nivel 3.

Además, provocará el debilitamiento del gran anticiclón en el Pacífico, frente a Chile, lo que dejará que este sistema frontal avance con precipitaciones hasta la Región de La Araucanía.

Esto contribuirá a que una pequeña baja presión se deslice por el margen sur de la alta, dejando chubascos en la zona sur y centro entre viernes y sábado.

Sin embargo, enfatizaron en que la probabilidad de lluvia en Santiago y Valparaíso es baja.

Finalmente, señalaron que por el avance del aire frío postfrontal dejará precipitaciones sólidas, en donde podrían acumularse cerca de 2 m de nieve. Mientras que desde la Región de Valparaíso y la Región del Biobío se acumularán entre 2 y 15 centímetros de nieve en la cordillera.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad