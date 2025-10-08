Dos ríos atmosféricos dejarán lluvia y nieve en regiones de Chile: revisa si lloverá en Santiago

Más de 150 milímetros de agua dejarán las intensas lluvias que durante estos días han afectado a la región de Aysén.

Según las proyecciones del tiempo, este episodio meteorológico se generó debido al avance de un río atmosférico, el cual dejará precipitaciones hasta la madrugada del jueves 9 de octubre en la zona austral del país.

Sin embargo, Meteored anticipa la llegada de un segundo río atmosférico, el cual avanzará a la zona central no solo con chubascos, sino que también con nieve.

Dos ríos atmosféricos dejarán lluvias y nieve en Chile: ¿Lloverá en Santiago?

El portal meteorológico detalla que este segundo río atmosférico llegará el día viernes 10, impactando principalmente sobre la Región de Magallanes.

Debido a que este frente tendrá una prolongada persistencia en la zona austral, podría causar efectos más impactantes que el de Aysén, por lo que adquirió la clasificación de nivel 3.

Además, provocará el debilitamiento del gran anticiclón en el Pacífico, frente a Chile, lo que dejará que este sistema frontal avance con precipitaciones hasta la Región de La Araucanía.

Esto contribuirá a que una pequeña baja presión se deslice por el margen sur de la alta, dejando chubascos en la zona sur y centro entre viernes y sábado.

Sin embargo, enfatizaron en que la probabilidad de lluvia en Santiago y Valparaíso es baja.

Finalmente, señalaron que por el avance del aire frío postfrontal dejará precipitaciones sólidas, en donde podrían acumularse cerca de 2 m de nieve. Mientras que desde la Región de Valparaíso y la Región del Biobío se acumularán entre 2 y 15 centímetros de nieve en la cordillera.