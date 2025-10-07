;

Cyber Monday 2025: entregan claves para comprar sin caer en estafas

Durante los días de descuentos online, los intentos de fraude se disparan.

Matías Méndez



/ Agencia Uno

Con miles de visitas en los sitios participantes, el Cyber Monday 2025 es uno de los eventos de comercio electrónico más grandes del año.

Sin embargo, este auge de transacciones digitales también abre la puerta a un incremento preocupante de fraudes y estafas en línea. Según Experian Chile, un 57% de los consumidores reportó un alza en los intentos de fraude digital durante fechas de alto tráfico como esta.

Entre los métodos más comunes destacan la identidad sintética —donde los delincuentes mezclan datos reales y falsos para crear una nueva identidad— y el robo de credenciales bancarias o de tiendas online.

También se han detectado casos de “fraude amigo”, en los que conocidos usan datos personales sin autorización, e incluso ataques automatizados con bots que prueban miles de contraseñas robadas para acceder a distintas plataformas.

Las estafas suelen comenzar con tácticas simples, correos, mensajes o publicaciones con enlaces falsos que imitan marcas reconocidas.

Para evitar caer en ellas, Experian recomienda no ingresar a promociones desde enlaces enviados por WhatsApp o email, verificar que las páginas comiencen con “https://” y desconfiar de los descuentos excesivos.

Además, insta a no realizar compras conectados a redes Wi-Fi públicas y a activar la autenticación en dos pasos en todas las cuentas asociadas a medios de pago.

Las ofertas del Cyber pueden representar una excelente oportunidad de ahorro, pero también son el escenario perfecto para los ciberdelincuentes”, advierte Javier Rojas, especialista de Preventa en Experian.

La clave está en mantener la precaución, desconfiar de lo que parece demasiado bueno y tomar decisiones informadas. La seguridad online empieza con el usuario”, añade.

