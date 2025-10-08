Defensa de Daniel Jadue logra reabrir investigación para habilitar su candidatura a diputado

La defensa del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), anunció este miércoles que se logró reabrir y ampliar la investigación en su contra por el caso Farmacias Populares, tras la autorización de la Corte Suprema a su recurso de amparo.

El objetivo, según su equipo jurídico, es revisar diligencias clave, incluyendo el contenido del teléfono del abogado Luis Hermosilla, y despejar cualquier antecedente que respalde la teoría de la defensa.

Agencia Uno / VICTOR HUENANTE Ampliar

Esta reapertura devuelve a Jadue la calidad de imputado, lo que podría habilitarlo para concurrir al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel) y disputar la papeleta del Distrito 9 en las elecciones del 16 de noviembre.

La audiencia de preparación de juicio oral se realizó en el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago, donde Jadue llegó acompañado de su esposa, Anjuli Tostes, y evitó referirse a los medios.

La Fiscalía Metropolitana Centro Norte solicita 18 años de cárcel efectiva en su contra por fraude al fisco, estafa, cohecho y delito concursal, además de multas que superan los $19 millones y periodos de inhabilitación para ejercer cargos públicos. La defensa de Jadue sostiene que la revisión de los chats de Hermosilla y otros abogados reconocidos podría aportar información relevante para su caso y justifica la necesidad de suspender temporalmente el proceso.

De no prosperar el amparo, el juicio oral seguirá su curso, definiendo la responsabilidad penal del exalcalde en la administración de la Asociación Chilena de Farmacias Populares (Achifarp), asunto que condiciona tanto su futuro político como judicial. Mientras tanto, su participación electoral sigue en incertidumbre, con el Tricel manteniéndolo fuera del padrón hasta que se resuelva el fondo del recurso ante la Corte Suprema.