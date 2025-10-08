Tras los trabajos realizados y un largo tiempo de espera, durante las últimas horas se abrió el segundo ramal del nuevo enlace tipo molino, que reemplaza al antiguo trébol de conexión entre Autopista Vespucio Norte (AVN) y la Ruta 68.

La medida busca mejorar la fluidez y seguridad en uno de los sectores más transitados de Santiago, facilitando los viajes desde Valparaíso hacia el nororiente de la capital y el Aeropuerto Arturo Merino Benítez.

La nueva estructura, ubicada en el tercer nivel, se eleva a más de 13 metros y presenta un trazado completamente curvo.

Según Álvaro Hinojosa, gerente general de AVN, “esta obra representa un paso decisivo hacia una conectividad más moderna y eficiente entre Santiago, Valparaíso y el Aeropuerto que beneficiará a miles de usuarios”.

Añadió que “aunque aún restan las últimas etapas por habilitar, el nuevo enlace tipo molino ya está transformando la manera en que se mueve la ciudad en el sector poniente de Santiago”.

Con esta habilitación, se completa la conexión directa entre el poniente y el nororiente de la capital, eliminando la necesidad de usar el desvío por el Retorno Serrano, ubicado a 800 metros.

La obra permitirá reducir los tiempos de viaje y marca un paso importante hacia la habilitación total del enlace, prevista para noviembre.

En paralelo, se abrió de forma definitiva la conexión desde la Ruta 68 hacia el sur, beneficiando los desplazamientos hacia comunas como Maipú y Cerrillos y evitando desvíos por calles locales.

Próximas etapas de la obra

El proyecto continúa con los empalmes definitivos de la Salida 20 de la calzada oriente de Vespucio Norte, que bifurcará hacia Viña del Mar – Valparaíso (Recientemente habilitada) y Santiago Centro (programada para fin de mes).

También se trabaja en la ampliación a cuatro pistas por sentido entre el sector Los Mares y Claudio Arrau; la cuarta pista en dirección norte se habilitará próximamente, mientras que hacia el sur se mantendrá hasta diciembre una reducción en la pista derecha.

El enlace tipo molino se proyecta como una infraestructura clave para acompañar el crecimiento urbano e industrial del poniente de Santiago.

Con estas habilitaciones, el proyecto Mejoramiento Conexión Autopista Vespucio Norte-Ruta 68 supera el 80% de avance y registra una inversión de más de US$ 91 millones, financiada por el Ministerio de Obras Públicas, sin implicar modificaciones en la concesión, tarifas o pórticos de peaje.