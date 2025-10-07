Banco Mundial eleva las proyecciones de crecimiento para Chile: PIB crecería por sobre lo esperado por el Gobierno

El Banco Mundial mejoró sus proyecciones para la economía chilena, tanto para este año como para el próximo, en medio de un escenario internacional que calificó como “complejo”.

En concreto, en su informe de octubre, el organismo proyectó que el Producto Interno Bruto (PIB) de Chile crecerá 2,6% en 2025, por sobre el 2,1% estimado en junio.

La cifra también supera el 2,5% proyectado por el Gobierno del Presidente Gabriel Boric y se ubica dentro del rango estimado por el Banco Central, entre 2,25% y 2,75%.

El ajuste del Banco Mundial coloca a Chile por encima de las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (2%-2,5%) y de la Cepal (2,2%).

Según el reporte, “Chile se beneficiará de un fortalecimiento del consumo privado junto con sus exportaciones mineras”, factores que sostendrían la recuperación económica del país.