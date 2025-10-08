Caso Paola Flores Ovalle: dudas y sospechas en medio de la misteriosa muerte de una joven madre en Curicó

El hallazgo sin vida de Paola Alejandra Flores Ovalle, una joven madre de 30 años, ha conmocionado a la comunidad de Sarmiento, en Curicó.

Su muerte, ocurrida el pasado 19 de septiembre en la vivienda de su pareja, sigue rodeada de interrogantes que mantienen a su familia en una dolorosa espera por respuestas.

Según la información entregada por Carabineros, fue la pareja de la víctima quien alertó sobre el fallecimiento, señalando inicialmente que se habría tratado de una sobredosis.

Sin embargo, el informe preliminar del Servicio Médico Legal (SML) arrojó una causa distinta: “Edema pulmonar y cerebral agudo”, sin que hasta ahora se determine qué originó ese cuadro. Las pruebas toxicológicas podrían tardar varios meses, lo que prolonga la incertidumbre en torno al caso.

A medida que avanzan las diligencias, nuevos antecedentes han puesto en duda la versión de la sobredosis. Cámaras de seguridad captaron una acalorada discusión entre Paola y su pareja poco antes de su muerte.

En los registros se observan forcejeos, una caída y la presencia de una tercera persona que les pide volver a entrar al domicilio, según informó VLN Radio. Estos elementos han fortalecido la hipótesis de que pudo existir violencia de pareja o la intervención de terceros.

La madre de la víctima, Elvira Ovalle, expresó su desesperación en entrevista con el matinal Contigo en la Mañana: “Lo único que quiero es saber qué pasó con mi hija, porque nadie de los que vivían con ella se ha acercado a mí. Que se haga justicia”, afirmó con evidente dolor.

Velatón Paola Alejandra Flores Ovalle Ampliar

También su amiga, Alexandra Vega, aseguró que las dudas surgieron desde el momento en que fueron a retirar el cuerpo desde el SML.

“Salía llena de moretones. No hay que ser muy entendido en el tema para saber que una persona que muere de sobredosis no debería tener todo el cuerpo morado”, relató.

Vega añadió que Paola se había ido distanciando de su entorno desde que comenzó su relación con su actual conviviente. “Dejó de compartir, de ver a sus amigas, de visitar su casa. Se fue aislando”, recordó.

Mientras la investigación continúa y la familia espera los resultados de las pericias complementarias, la comunidad de Curicó sigue pidiendo que se esclarezcan las circunstancias de la muerte de Paola Flores Ovalle y que, de confirmarse la participación de terceros, se haga justicia.