Ley de sala cuna para Chile: de qué tratan los cambios introducidos por el Gobierno

El Ejecutivo presentó ante la Comisión de Trabajo del Senado un paquete de indicaciones para destrabar la ley que “equipara el derecho a sala cuna para trabajadores, trabajadoras e independientes”. La propuesta redefine el beneficio —hoy ligado solo a mujeres y con umbral de dotación— y crea un Fondo Solidario de Sala Cuna que financiará la asistencia de niños y niñas menores de 2 años en establecimientos con reconocimiento oficial del Mineduc. La administración recaerá en el IPS y la inversión en la Tesorería General.

El proyecto extiende el derecho a hombres y a quien detente judicialmente el cuidado personal, eliminando el requisito de número mínimo de trabajadoras. El empleador podrá cumplir: (1) con sala cuna propia, (2) asociándose con otros empleadores, o (3) financiando un establecimiento reconocido. Si ambos padres trabajan con empleadores obligados, cumplirá el que tenga jornada más extensa; si son idénticas, el del trabajador/a a cuyas expensas viva el niño o niña (nuevo art. 204).

El Fondo Solidario se nutrirá de una cotización obligatoria de 0,3% de la remuneración imponible a cargo del empleador (se parte en 0,2% y sube a 0,3% a los 24 meses), compensada con una reducción equivalente del seguro de cesantía para no elevar el costo laboral. También sumará rentabilidad, multas e intereses, más transferencias fiscales (periódicas y extraordinarias si se requieren para cumplir compromisos). Los costos de administración e inversión tendrán un límite máximo de 8% de las cotizaciones recaudadas anualmente (símil SANNA).

Se elimina el tope fijo de 4,11 UTM por niño o niña. En su lugar, una Comisión de Financiamiento y Sustentabilidad propondrá cada cinco años el monto técnico del aporte, considerando natalidad, costos regionales, disponibilidad de cupos y proyecciones de uso; el valor se fijará por decreto conjunto de Hacienda y Trabajo. A la vez, se simplifica la relación empleador–IPS mediante verificación interoperable de condiciones laborales y familiares (sin papelería redundante).

La entrada en vigencia será seis meses después de publicada la ley: desde entonces, cotización 0,2% y reducción espejo del seguro de cesantía; a los 24 meses, la cotización sube a 0,3% y rige plenamente el nuevo art. 203. La cobertura se gradúa: todas las mujeres accederán al derecho a los 12 meses de publicada la ley y los hombres a los 24 meses. En paralelo, el Mineduc priorizará el reconocimiento oficial de salas cuna ya autorizadas para acelerar la oferta.