Tren Limache-Puerto anuncia retraso en el servicio: así funciona el sistema de transporte hoy / David Cortes Serey

A primera hora de este martes, el servicio de tren Limache-Puerto, en la región de Valparaíso, anunció un retraso en la frecuencia de trenes.

A través de sus redes sociales, la empresa detalló que esta situación se debe a “motivos operacionales”.

Por lo mismo, hicieron un llamado a planificar las salidas con anticipación debido a este incidente.

“Por motivos operacionales, los tiempos de viaje de nuestros trenes siguen siendo mayores a lo habitual”, señalaron a eso de las 06:00 horas.

“Te invitamos a planificar tu salida con anticipación y a mantener activas las notificaciones para recibir información actualizada”, complementaron.