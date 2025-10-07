;

Tren Limache-Puerto anuncia retraso en el servicio: así funciona el sistema de transporte hoy

Desde EFE Trenes llamaron a planificar las salidas con anticipación debido a este incidente.

Juan Castillo

A primera hora de este martes, el servicio de tren Limache-Puerto, en la región de Valparaíso, anunció un retraso en la frecuencia de trenes.

A través de sus redes sociales, la empresa detalló que esta situación se debe a “motivos operacionales”.

Por lo mismo, hicieron un llamado a planificar las salidas con anticipación debido a este incidente.

“Por motivos operacionales, los tiempos de viaje de nuestros trenes siguen siendo mayores a lo habitual”, señalaron a eso de las 06:00 horas.

“Te invitamos a planificar tu salida con anticipación y a mantener activas las notificaciones para recibir información actualizada”, complementaron.

