Los funcionarios aseguraron que descansaban tras un “turno nocturno extenuante” para evitar riesgos, pero la institución abrió investigación.

Un video que se viralizó en redes sociales mostró a dos funcionarios de Carabineros durmiendo al interior de su patrulla en plena vía pública en Paillaco, región de Los Ríos.

La grabación, realizada pasadas las 7:00 de la mañana del domingo, fue captada por un vecino que se encontraba esperando el bus.

“Yo me quedé acá, esperando el bus, y de repente veo que acá no había ningún movimiento. Claro, estaban durmiendo. Estos son los carabineros que tenemos en Paillaco… Ahí se ve. Durmiendo los dos, el chofer y el copiloto, acá en la carretera”, relató el testigo.

Respuesta de Carabineros

Frente a la viralización del registro, Carabineros explicó que los efectivos habían tenido un turno nocturno extenuante y que optaron por descansar dentro del vehículo para evitar riesgos.

Sin embargo, la institución informó que se inició una “investigación administrativa inmediata para aclarar los hechos y determinar eventuales responsabilidades”.

“La institución reafirma su compromiso con la transparencia, la probidad y el servicio permanente a la comunidad. De comprobarse un incumplimiento de los protocolos institucionales, se aplicarán las medidas disciplinarias correspondientes”, señaló Carabineros.

