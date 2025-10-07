Duro golpe para Mane Swett: la desoladora noticia que recibió desde EE.UU. en su lucha por recuperar a su hijo

Tras más de un año y medio de una intensa batalla legal, la Corte Suprema de Estados Unidos cerró definitivamente el caso judicial entre la actriz chilena Mane Swett y su expareja, el escritor estadounidense John Bowe, por la custodia de su hijo.

El tribunal decidió no acoger la solicitud presentada por la defensa de la intérprete, poniendo fin al proceso que comenzó en febrero de 2024.

El conflicto se remonta a fines de 2022, cuando el hijo de la actriz viajó a Estados Unidos para pasar las fiestas con su padre, pero no regresó a Chile. Desde entonces, la actriz activó todos los recursos legales disponibles bajo el Convenio de La Haya (1980), que regula la sustracción internacional de menores. Sin embargo, ninguno de los tribunales estadounidenses acogió su petición.

La primera resolución en su contra fue dictada por la Corte del Segundo Distrito del Sur de Nueva York, que argumentó que el menor ya estaba “asentado” en Estados Unidos, tras un año viviendo allí.

Luego de ese fallo y de una derrota en la Corte de Apelaciones, la última instancia posible era la Corte Suprema, que revisó el caso el 29 de septiembre. Días después, la respuesta fue contundente: “Petición DENEGADA”, según consignó T13. Con ello, se cerró el camino judicial para que el niño regresara a Chile.

Para empeorar la situación, las visitas a su hijo son limitadas y con momentos incómodos

Aunque el proceso legal concluyó, la situación personal sigue siendo compleja. El menor, de 13 años, permanece bajo custodia permanente de su padre, mientras que la actriz puede visitarlo y verlo únicamente en Estados Unidos, y bajo las condiciones impuestas por la justicia estadounidense.

Durante una de las apelaciones, la defensa de Mane Swett advirtió: “El comportamiento del menor, tras la retención ilícita, reflejó aún más el grado de influencia indebida (por parte del padre). Su relación con su madre se volvió distante y hostil“.

“Rechazó el afecto físico de su madre y expresó su enojo por el litigio. Su otrora estrecha relación con su hijo ha sido reemplazada por silencio y distanciamiento, todo siguiendo un patrón de manipulación”, añadió.

Cabe recordar que, tras la separación de la pareja en 2013, Mane Swett tenía la custodia del niño, situación que cambió en 2023 cuando John Bowe solicitó formalmente quedarse con el menor, mientras la actriz se encontraba en Chile sin una dirección válida en Estados Unidos.