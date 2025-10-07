;

Electricista revela el truco secreto para saber si tus pilas están cargadas sin conectarlas a ningún aparato

El método se puede realizar en unos pocos segundos.

Javier Méndez

Las pilas son un elemento esencial en nuestra vida diaria, alimentando desde controles remotos y juguetes hasta linternas y dispositivos electrónicos pequeños que pueden ser muy importantes en caso de emergencias.

Evidentemente, contar con estos recursos siempre cargados es imprescindible, y de eso sabe muy bien el electricista español Sergio Llorente, quien reveló un secreto sencillo y práctico para chequear la autonomía de las baterías.

“Te enseño un truco para comprobar el estado de tus pilas, sin ningún aparato”, parte un video con casi 130 mil visitas en TikTok.

En simple, el proceso consiste en dejar caer las pilas, desde una misma distancia, hasta una superficie dura y ahí observar cómo reaccionan en el impacto.

Si la pila rebota con fuerza, suele indicar que está descargada. Por el contrario, si apenas rebota y se mantiene estable, es probable que todavía conserve energía.

Esto simplemente pasa porque los componentes, si está cargada, absorben el golpe; y si está descargada, se vuelven rígidos y no lo absorben”, precisó el entendido.

“Ahora ya no cambiarás las dos pilas del mando, solo la que está agotada”, sumó en el registro.

Revisa el video completo a continuación:

De todas formas conviene aclarar que existen ciertos matices y no ser un método totalmente confiable. La diferencia de rebote puede ser sutil y depender del tipo de superficie y de la propia pila.

Por lo demás, Dejar caer pilas con fuerza puede dañar la carcasa o incluso provocar fugas de electrolito, que es corrosivo. El truco debe hacerse con suavidad y con precaución.

En caso de que se pueda, lo más precisó sería usar un multímetro, aparato que es capaz de medir directamente el voltaje.

