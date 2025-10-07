;

“Tiene problemas para controlar su ira”: Donald Trump arremete contra Greta Thunberg en medio de la polémica por ayuda en Gaza

La activista sueca utilizó sus redes sociales para responderle al presidente de Estados Unidos.

José Campillay

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este lunes contra la activista climática sueca Greta Thunberg, calificándola de “alborotadora” tras su participación en la flotilla humanitaria Global Sumud, interceptada por la Armada israelí en su intento de llegar a Gaza.

Durante una rueda de prensa, el mandatario afirmó: “Ella es solo una alborotadora. Ya no le interesa el medio ambiente. Ahora está en esto. Es una alborotadora".

Además, apuntó que “tiene problemas para controlar su ira. Creo que debería ir al médico. Es joven y está tan enojada, tan loca. Solo es una alborotadora”.

En respuesta, Thunberg publicó un mensaje en su cuenta de Instagram agradeciendo irónicamente la “preocupación” de Trump por su salud mental.

“He escuchado que Donald Trump ha expresado de nuevo opiniones aduladoras sobre mi carácter, y aprecio su preocupación por mi salud mental”, escribió. Con sarcasmo, añadió: “A juzgar por tu impresionante historial, parece que tú también los padeces”.

Contexto polémico

Hay que recordar que Greta fue deportada de Israel junto con otros 170 activistas de la flotilla Global Sumud, que intentaba llevar ayuda humanitaria a Gaza.

Al llegar al aeropuerto de Atenas, la activista denunció que “se está produciendo un genocidio” y acusó al sistema internacional de traicionar a los palestinos.

Ni siquiera son capaces de evitar que se cometan los peores crímenes de guerra”, afirmó. La flotilla tenía como objetivo intervenir cuando los gobiernos incumplen con su obligación legal.

Durante su detención en Israel, varios activistas, incluidos la sueca, denunciaron condiciones inhumanas, como privación de sueño, alimentos y agua, y la obligación de posar con banderas israelíes para fotografías.

Esta confrontación entre Trump y Thunberg subraya la creciente polarización en torno a la joven activista, cuya lucha por el clima y los derechos humanos continúa desafiando a líderes mundiales y generando debates globales.

