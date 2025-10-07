Estrella de “Rápidos y furiosos” se entregó a la policía tras ser acusado de crueldad animal

Durante las últimas jornadas se dio a conocer un polémico caso de maltrato animal que involucra a un actor ampliamente conocido por su rol en la saga Rápidos y furiosos.

Se trata nada más y nada menos que de Tyrese Gibson, quien hace algunos días se vio involucrado en un episodio de crueldad animal ligado principalmente a la tenencia responsable.

De manera concreta, el intérprete de 46 años fue acusado públicamente y denunciado de manera formal luego de que sus perros atacaran y mataran al perro de un vecino.

El hecho ocurrió en la exclusiva zona de Buckhead en Georgia, Estados Unidos. Fue allí cuando los perros de raza Cane Corso de Gibson escaparon de su propiedad y atacaron a Henry, un pequeño Cavalier King Charles Spaniel.

A pesar de los esfuerzos veterinarios, el animal no sobrevivió debido a múltiples heridas punzantes y fracturas de costillas.

Su dueño, Harrison Parker, relató: “Dejé salir a Henry al jardín por unos minutos y, cuando regresé, ya era demasiado tarde”. El hecho conmocionó a la tranquila comunidad privada de Tuxedo Court, conocida por su seguridad y privacidad.

Quejas y advertencias previas

Según se dio a conocer, el ataque no habría sido un hecho aislado. Vecinos del sector afirmaron que desde abril habían presentado reclamos ante las autoridades por la presencia de los perros del actor deambulando sin control.

Algunos incluso grabaron videos donde se veía a los animales rondando patios y puertas de viviendas. Ante estos antecedentes, el servicio de control animal del condado había emitido una orden de registro antes del incidente fatal.

El presidente de la Comisión del Condado de Fulton, Robb Pitts, recordó que “ser dueño de un animal no solo significa cuidarlo, sino también garantizar que no represente un riesgo para otros”.

La versión del actor

Tras conocerse la orden de arresto, Gibson se presentó voluntariamente ante las autoridades. Su abogado declaró que el actor “no se encontraba en casa en el momento del ataque” y que ha cooperado “plenamente” con la investigación.

Además, aseguró que los perros ya fueron reubicados tras el suceso. Sin embargo, fuentes del servicio de control animal indicaron que aún no han recibido oficialmente a los animales, lo que mantiene abierta una línea clave en el caso.

El abogado también expresó las condolencias del actor a la familia Parker, afirmando que Tyrese “lamenta profundamente lo ocurrido”.

Respecto a su situación legal, tras entregarse a la policía pagó una fianza de 20.000 dólares y fue liberado poco después.

Reacciones

El caso ha generado indignación entre los residentes de Buckhead, quienes exigen medidas más estrictas contra propietarios de animales peligrosos.

“Lo mínimo que esperábamos era una disculpa o un gesto de responsabilidad”, declaró Parker a medios locales, remarcando que “Perder a Henry fue devastador”.

En redes sociales, el actor anunció que se tomará un descanso por salud mental hasta noviembre, sin hacer mención directa al incidente, lo que también generó críticas por parte de los vecinos.

Por ahora, Tyrese Gibson enfrenta un único cargo menor de crueldad animal, aunque la Fiscalía del Condado de Fulton mantiene abierta la investigación para determinar si existió negligencia reiterada en la custodia de los perros.

El caso podría implicar sanciones económicas o legales adicionales y ha reavivado el debate sobre la tenencia responsable de mascotas entre celebridades y figuras públicas.