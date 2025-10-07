;

Sonríe el básquetbol chileno: Nico Carvacho tiene nuevo club y Sebastián Herrera brilla en la liga de Francia

“Big Chile” ahora competirá en Israel, mientras que el capitán de la selección cestera fue escogido como la gran figura en el último encuentro del París Basket.

Carlos Madariaga

Sonríe el básquetbol chileno: Nico Carvacho tiene nuevo club y Sebastián Herrera brilla en la liga de Francia

Sonríe el básquetbol chileno: Nico Carvacho tiene nuevo club y Sebastián Herrera brilla en la liga de Francia / Agencia Getty

El básquetbol chileno suma buenas noticias en las últimas horas con sus representantes en el extranjero.

Por una parte, se resolvió una incógnita en torno a Nicolás Carvacho, que dejó Benfica y con el que incluso se especuló su posible arribo a Boca Juniors.

Revisa también:

ADN

Finalmente, “Big Chile” continuará su carrera en el Elitzur Maccabi Netanya de Israel.

"Niko trae consigo una comprensión del juego, dureza y liderazgo, fortalecerá enormemente la primera línea del equipo y estamos seguros de que lo querrás mucho", explicaron en el club israelí para dar a conocer el arribo de Nicolás Carvacho.

Sebastián Herrera se luce en Francia

En el marco de la segunda fecha de la Liga Nacional de Básquetbol en Francia, el capitán de la Roja cestera se lució ante Le Mans.

Defendiendo la camiseta del París Basket, Sebastián Herrera fue el máximo anotador de su equipo, con 19 puntos, con cinco de siete aciertos desde la línea de tres puntos.

De hecho, fue escogido como la figura del partido, pese a que su equipo cayó 95-89.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad