Sonríe el básquetbol chileno: Nico Carvacho tiene nuevo club y Sebastián Herrera brilla en la liga de Francia / Agencia Getty

El básquetbol chileno suma buenas noticias en las últimas horas con sus representantes en el extranjero.

Por una parte, se resolvió una incógnita en torno a Nicolás Carvacho, que dejó Benfica y con el que incluso se especuló su posible arribo a Boca Juniors.

Finalmente, “Big Chile” continuará su carrera en el Elitzur Maccabi Netanya de Israel.

"Niko trae consigo una comprensión del juego, dureza y liderazgo, fortalecerá enormemente la primera línea del equipo y estamos seguros de que lo querrás mucho", explicaron en el club israelí para dar a conocer el arribo de Nicolás Carvacho.

Sebastián Herrera se luce en Francia

En el marco de la segunda fecha de la Liga Nacional de Básquetbol en Francia, el capitán de la Roja cestera se lució ante Le Mans.

Defendiendo la camiseta del París Basket, Sebastián Herrera fue el máximo anotador de su equipo, con 19 puntos, con cinco de siete aciertos desde la línea de tres puntos.

De hecho, fue escogido como la figura del partido, pese a que su equipo cayó 95-89.