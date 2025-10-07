SHOA descarta riesgo de tsunami en las costas de Chile tras terremoto 6,9 en Papúa Nueva Guinea
El epicentro estuvo ubicado a 29 kilómetros al oeste de Lae.
Durante la mañana de este martes, un fuerte temblor de magnitud 6,9 se percibió en Papúa Nueva Guinea.
Según consignó Senapred, el epicentro estuvo ubicado a 29 kilómetros al oeste de Lae.
Debido a esto, se han registrado diversas réplicas en la isla oceánica.
En ese sentido, el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA) descartó riesgo de tsunami para las costas de Chile.
“Las características del sismo NO reúnen las condiciones necesarias para generar un tsunami en las costas de Chile”, señalaron.