Servel frena la constitución de Demócratas en Los Ríos y Los Lagos por firmas inválidas

A mediados de abril, cuando Ximena Rincón aún figuraba como abanderada de Demócratas, el Servel advirtió que para competir en una primaria legal con Evelyn Matthei el partido debía superar los 35 mil militantes o estar constituido en todo el país, trámite que por plazos resultaba inviable para el 29 de ese mes. Aunque la primaria se diluyó, la colectividad siguió el plan de expansión regional y reunió rúbricas en Los Ríos, Los Lagos y Magallanes.

En Los Ríos (XIV), el Servel rechazó a inicios de septiembre la legalización por no acreditar el mínimo de 500 afiliados: de 561 fichas presentadas, solo 487 cumplieron requisitos (por duplicidad de militancia, domicilios electorales en otra región u otras observaciones). Otorgó, además, dos meses de prórroga para subsanar.

El 22 de septiembre, el organismo reportó situación similar en Los Lagos (X): contra un mínimo exigido de 716 afiliados, Demócratas ingresó 726 firmas, de las que 705 resultaron válidas. También aquí se concedió un plazo de dos meses para corregir, señala La Tercera.

En Magallanes (XII), en cambio, el Servel acogió la inscripción del partido de centro, por lo que la constitución regional quedó firme. Con ello, la colectividad avanza en su objetivo de presencia nacional, clave para futuros pactos y eventuales primarias.

El secretario general de Demócratas, Carlos Maldonado, aseguró que “para ambas regiones estamos dentro de plazo y ya tenemos las firmas faltantes y más. Las ingresaremos ante el Servel este lunes 13”. Si el servicio valida las nuevas afiliaciones y no hay oposiciones de otras tiendas, la inscripción podría quedar zanjada dentro de los plazos reglamentarios.