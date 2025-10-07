Mundial Sub 20: ¿qué partidos se juegan hoy 7 de octubre y quién transmite por TV?
La agenda de encuentros de la cita planetaria en Chile para este martes contempla dos juegos.
Hoy, martes 7 de octubre, continúa la actividad del Mundial Sub 20 en Chile, donde comienzan los octavos de final.
La agenda de esta jornada dispone de dos partidos en una jornada doble en Valparaíso.
Estadio Elías Figueroa
La programación del Mundial Sub 20 hoy 7 de octubre comenzará las 16:30 horas, donde Ucrania se medirá con España, encuentro que tendrá transmisión de D Sports.
Tras ello, a contar de las 20:00 horas, Chile buscará su paso a los cuartos de final ante México. El partido será transmisión de ADN Deportes y por TV en las señales de Chilevisión y D Sports.