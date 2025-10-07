;

Con llamado a la prevención del cáncer de mama: realizarán nueva versión de la CicloRecreoVía nocturna

El sábado 11 de octubre, la avenida Andrés Bello estará cortada para el desarrollo de actividades deportivas en plena calle.

Carlos Madariaga

Con llamado a la prevención del cáncer de mama: realizarán nueva versión de la CicloRecreoVía nocturna

Con llamado a la prevención del cáncer de mama: realizarán nueva versión de la CicloRecreoVía nocturna / Ciclorecreovia

La Fundación CicloRecreoVia anunció el desarrollo de la sexta versión de la CicloRecreoVia Nocturna.

En esta convocatoria, todos quienes quieran practicar deporte en bicicleta, patines a pie o cualquier medio sin motor podrán desplazarse libremente en la avenida Andrés Bello.

Revisa también:

ADN

El tramo de 3,6 kilómetros entre Pío Nono y Nueva Tobalaba, desde las 18:00 horas y hasta la medianoche, estará habilitado este sábado 11 de octubre, en la sexta edición de este evento.

"Hacemos una invitación a toda la ciudadanía para que asistan a esta alegre jornada en que entre todos y todas le damos vida a la noche en un ambiente seguro y controlado, sin el ruido y la contaminación de los vehículos motorizados”, explicó Gonzalo Stierling, cofundador de CicloRecreoVía.

En esta ocasión, además de esperar cerca de 30 mil personas, habrá un Kilómetro Rosa, en el tramo entre La Concepción y Manuel Montt, donde se encontrarán instituciones comprometidas con generar consciencia sobre el cáncer de mama.

“Será un espacio donde se reunirán empresas y agrupaciones comprometidas con generar conciencia y entregar conocimientos sobre el cáncer de mama. En este espacio se llevarán a cabo actividades interactivas, educativas y recreativas que invitarán a la comunidad a informarse, participar y sumarse al compromiso de la prevención y detección temprana”, cerró Gonzalo Stierling.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad