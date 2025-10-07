Con llamado a la prevención del cáncer de mama: realizarán nueva versión de la CicloRecreoVía nocturna / Ciclorecreovia

La Fundación CicloRecreoVia anunció el desarrollo de la sexta versión de la CicloRecreoVia Nocturna.

En esta convocatoria, todos quienes quieran practicar deporte en bicicleta, patines a pie o cualquier medio sin motor podrán desplazarse libremente en la avenida Andrés Bello.

El tramo de 3,6 kilómetros entre Pío Nono y Nueva Tobalaba, desde las 18:00 horas y hasta la medianoche, estará habilitado este sábado 11 de octubre, en la sexta edición de este evento.

"Hacemos una invitación a toda la ciudadanía para que asistan a esta alegre jornada en que entre todos y todas le damos vida a la noche en un ambiente seguro y controlado, sin el ruido y la contaminación de los vehículos motorizados”, explicó Gonzalo Stierling, cofundador de CicloRecreoVía.

En esta ocasión, además de esperar cerca de 30 mil personas, habrá un Kilómetro Rosa, en el tramo entre La Concepción y Manuel Montt, donde se encontrarán instituciones comprometidas con generar consciencia sobre el cáncer de mama.

“Será un espacio donde se reunirán empresas y agrupaciones comprometidas con generar conciencia y entregar conocimientos sobre el cáncer de mama. En este espacio se llevarán a cabo actividades interactivas, educativas y recreativas que invitarán a la comunidad a informarse, participar y sumarse al compromiso de la prevención y detección temprana”, cerró Gonzalo Stierling.