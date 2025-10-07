;

Instalan barricadas en Camino La Pólvora de Valparaíso: tránsito está interrumpido

Desconocidos interrumpieron el tránsito en el sector de Porvenir.

Juan Castillo

Gonzalo Pérez

Instalan barricadas en Camino La Pólvora de Valparaíso: se reporta gran congestión

04:05

La tarde de este martes, el tránsito en Valparaíso se encuentra interrumpido debido a barricadas en el sector de Camino La Pólvora, específicamente en Porvenir Bajo, en el Cerro Playa Ancha.

La ruta, utilizada principalmente por camiones que se dirigen al puerto, permanece cortada mientras Carabineros trabaja para despejar el sector, aunque las barricadas aún no han sido retiradas por completo.

La situación afecta también a la circulación de vehículos particulares y al desplazamiento de la selección chilena, que tiene previsto llegar al estadio Elías Figueroa desde su concentración en Concón.

Otras rutas, como la Avenida España y Avenida Errázuriz, mantienen tránsito fluido, aunque se recomienda evitar la Ruta 68 hacia el plan de Valparaíso durante la tarde, debido a congestión habitual y posibles manifestaciones. Desde Viña del Mar hasta el estadio, el tiempo de viaje podría ser de cerca de 26 minutos si el tránsito está libre.

En paralelo, las autoridades y medios locales siguen informando sobre la situación en desarrollo, recomendando a los conductores planificar sus rutas y mantenerse atentos a actualizaciones sobre la apertura del Camino La Pólvora y otras vías hacia el puerto y el estadio.

