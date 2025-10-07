Evelyn Matthei vuelve a arremeter contra José Antonio Kast: “Decidió pelear con todos”

Durante este martes, la candidata presidencial Evelyn Matthei endureció su tono frente al republicano José Antonio Kast, a quien acusó de haber “decidido pelear con todos”.

En concreto, la afirmación marca un nuevo capítulo en la disputa interna de la derecha, justo cuando aumentan los descuelgues que podrían favorecer al abanderado del Partido Republicano.

Desde su comando, la abanderada de Chile Vamos, Amarillos y Demócratas insistió en que su campaña no se construye desde la confrontación, sino desde las propuestas.

“Estoy centrada en hacer propuestas, que la gente entienda que nosotros tenemos un equipo muy grande y muy serio, que vamos a poder sacar adelante la economía, la seguridad y parar la inmigración”, señaló, dejando en claro que no pretende responder a las provocaciones.

“ Si quiere pelear, yo por lo menos no estoy en eso ”, aseguró.

6.000 millones

Matthei también aprovechó para remarcar sus diferencias programáticas con Kast, especialmente en materia fiscal.

“Cuando alguien propone recortar 6.000 millones de dólares y durante 45 días no logra explicar en qué lo va a acortar, esas son las diferencias”, cuestionó.