Tras oficio de la UDI a ministerios: ministro Montes da por cerrada polémica con Jara tras sus dichos sobre funcionarios

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, intentó este martes poner fin a la controversia generada tras sus declaraciones en TVN, donde afirmó que “la mano derecha” del dueño del terreno tomado en San Antonio formaría parte del comando de la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, y que algunos funcionarios del Minvu también estarían colaborando con su campaña fuera del horario laboral.

En un punto de prensa desde el Congreso, el secretario de Estado aseguró que no quiso generar polémica ni interferir en el proceso electoral.

Agencia Uno Ampliar

“No tengo ni he buscado controversias, ni he querido responder a candidaturas electorales. Solo quise destacar la importancia del diálogo entre distintos sectores”, señaló.

El ministro Montes añadió que sus palabras fueron sacadas de contexto y que no pretendía individualizar a nadie: “Los funcionarios públicos, como cualquier ciudadano, tienen derecho a ejercer sus derechos políticos mientras no contravengan lo establecido por la Contraloría”.

Consultado por la reacción de Jara, quien calificó sus dichos como “lamentables” y le pidió dar explicaciones, el ministro evitó profundizar. “No voy a seguir con la polémica porque nos desvía del objetivo principal: avanzar en el Plan de Emergencia Habitacional”, enfatizó.

Oficio UDI

La polémica escaló luego de que diputados de la UDI anunciaran que oficiarán a todos los ministerios para determinar si existen funcionarios públicos participando en la campaña de Jara.

“A mí me parece legítimo que lo hayan hecho así y veremos qué es lo que se investiga. Yo le puedo contar que cuando yo era parlamentario fuimos igual, y fuimos no solo a eso, al tribunal constitucional, y la verdad que finalmente se clarificó, y para eso son las instituciones que tiene el Estado", indicó el ministro Montes acerca de esta situación.