;

VIDEOS. Evacúan el Ministerio de Justicia por incendio: fuego controlado y ventilación en tres pisos

De forma inicial, se baraja un desperfecto eléctrico como posible origen del siniestro; sin embargo, la causa exacta permanece en investigación por parte de los organismos competentes.

Mario Vergara

Evacúan el Ministerio de Justicia por incendio

Evacúan el Ministerio de Justicia por incendio

01:12

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La tarde de este martes se activó una alarma de incendio al interior del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ubicado en Morandé 107, comuna de Santiago. Por protocolo, se evacuó a todas las personas que trabajaban en el edificio.

Según información preliminar, el fuego está controlado y equipos de emergencia trabajan en la ventilación de los pisos 6, 7 y 8 para disipar el humo acumulado.

Revisa también:

De forma inicial, se baraja un desperfecto eléctrico como posible origen del siniestro; sin embargo, la causa exacta permanece en investigación por parte de los organismos competentes.

No se han reportado personas lesionadas hasta ahora. Personal de Bomberos y equipos de seguridad del ministerio permanecen en el lugar verificando la habitabilidad de las áreas afectadas y el restablecimiento seguro de las labores.

Contenido patrocinado

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Javiera Jordán: 13 años de moda nupcial y un estilo con identidad propia

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Jara lidera pero el 38% confía en Kast para combatir la delincuencia y el narcotráfico: Encuesta Cadem elecciones presidenciales

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Chayanne suma nueva fecha en Chile 2026: ¿Cuánto cuestan las entradas más baratas para show en Concepción?

Ridley Scott califica las películas modernas de &#039;mierda&#039;: &#039;Nos estamos ahogando en la mediocridad&#039;

Ridley Scott califica las películas modernas de 'mierda': 'Nos estamos ahogando en la mediocridad'

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

¡Orgullo nacional! 31 Minutos llegó con sus grandes éxitos a Tiny Desk

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

A días de su show en Chile: David Guetta se corona como el Dj N°1 de todo el mundo en el Top 100 del 2025

La implosión de una leyenda del progresivo: &#039;Red&#039; de King Crimson cumple 51 años

La implosión de una leyenda del progresivo: 'Red' de King Crimson cumple 51 años

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Taylor Swift responde a fanáticos que creen que se retirará de la música tras casarse con Travis Kelce

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

Soy experta en bienestar y te digo por qué debes evitar dejar los zapatos en estos lugares de la casa

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad