De forma inicial, se baraja un desperfecto eléctrico como posible origen del siniestro; sin embargo, la causa exacta permanece en investigación por parte de los organismos competentes.
La tarde de este martes se activó una alarma de incendio al interior del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ubicado en Morandé 107, comuna de Santiago. Por protocolo, se evacuó a todas las personas que trabajaban en el edificio.
Según información preliminar, el fuego está controlado y equipos de emergencia trabajan en la ventilación de los pisos 6, 7 y 8 para disipar el humo acumulado.
No se han reportado personas lesionadas hasta ahora. Personal de Bomberos y equipos de seguridad del ministerio permanecen en el lugar verificando la habitabilidad de las áreas afectadas y el restablecimiento seguro de las labores.
