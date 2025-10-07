El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La tarde de este martes se activó una alarma de incendio al interior del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, ubicado en Morandé 107, comuna de Santiago. Por protocolo, se evacuó a todas las personas que trabajaban en el edificio.

Según información preliminar, el fuego está controlado y equipos de emergencia trabajan en la ventilación de los pisos 6, 7 y 8 para disipar el humo acumulado.

De forma inicial, se baraja un desperfecto eléctrico como posible origen del siniestro; sin embargo, la causa exacta permanece en investigación por parte de los organismos competentes.

No se han reportado personas lesionadas hasta ahora. Personal de Bomberos y equipos de seguridad del ministerio permanecen en el lugar verificando la habitabilidad de las áreas afectadas y el restablecimiento seguro de las labores.