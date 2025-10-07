;

España aprueba el uso de cannabis medicinal: estas son las condiciones para adquirirla

El Gobierno español autorizó su aplicación para pacientes en los que otros tratamientos no sean efectivos.

Cristóbal Álvarez

A technician inspects the leaves of cannabis plants growing inside a controlled environment in North Macedonia. Photographer: Konstantinos Tsakalidis/Bloomberg

Durante este martes, el Consejo de Ministros de España aprobó la regulación del cannabis medicinal, que permitirá su uso en hospitales bajo receta médica y solo cuando otros tratamientos no resulten eficaces.

El decreto restringe su distribución al ámbito hospitalario, por lo que no podrá venderse en farmacias. Solo los especialistas podrán prescribirlo y los preparados deberán elaborarse en servicios de farmacia hospitalaria autorizados.

En concreto, los productos deberán indicar su composición de THC y CBD, y los que superen el 0,2% de THC estarán sujetos a fiscalización adicional.

A diferencia de los borradores previos, la norma no fija un listado cerrado de enfermedades, aunque la ministra de Sanidad, Mónica García, explicó a que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) definirá en un plazo de tres meses las condiciones de uso, dosis y prescripción, según señala El País.

