España aprueba el uso de cannabis medicinal: estas son las condiciones para adquirirla
El Gobierno español autorizó su aplicación para pacientes en los que otros tratamientos no sean efectivos.
Durante este martes, el Consejo de Ministros de España aprobó la regulación del cannabis medicinal, que permitirá su uso en hospitales bajo receta médica y solo cuando otros tratamientos no resulten eficaces.
El decreto restringe su distribución al ámbito hospitalario, por lo que no podrá venderse en farmacias. Solo los especialistas podrán prescribirlo y los preparados deberán elaborarse en servicios de farmacia hospitalaria autorizados.
En concreto, los productos deberán indicar su composición de THC y CBD, y los que superen el 0,2% de THC estarán sujetos a fiscalización adicional.
A diferencia de los borradores previos, la norma no fija un listado cerrado de enfermedades, aunque la ministra de Sanidad, Mónica García, explicó a que la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) definirá en un plazo de tres meses las condiciones de uso, dosis y prescripción, según señala El País.
